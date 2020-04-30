Модель Снежана Онопко прокомментировала развод с мужем-тираном

На днях именитая украинская модель заявила, что разводится с мужем Николаем Щуром после 10 лет брака. Снежана Онопко отметила, что причинами стали физическое насилие и многочисленные измены. После резонансного признания звезда жалеет, что не решилась на это решение раньше.

Знаменитость, которая покоряла мировые подиумы и становилась лицом самых известных глянцев, решилась прокомментировать свой развод с мужем, который раскрыла в обличительном интервью неделей ранее. На личной странице в инстаграме Снежана Онопко опубликовала лаконичное сообщение, в котором публично призналась, что жалеет о том, что так долго терпела издевательства мужа Николая Щура.

К теме Скандал в семье Снежаны Онопко: модель заявила об избиении и угрозах от своего мужа

Очень жалею, что так долго терпела и не замечала очевидных вещей,

– написала знаменитость.

Фото, которым Снежана Онопко дополнила текст, не менее красноречивое. На фоне женских каблуков надпись: "Не жалею, что ушла. Жалею, что так долго собиралась". Также в инстаграм-сторис она разместила короткий ролик, на котором красовалась фраза: "Жизнь прекрасна и чудесна, если не обращать внимания на психопатов".

В комментариях ее поддержали поклонники и даже звездные коллеги, среди которых не менее известная украинская модель Алина Байкова, которая также прославилась на весь мир. Фолловеры заметили, что звезда заслуживает истинного женского счастья и обязательно будет счастливой со своим новым будущим избранником. Поклонники также надеются, что 33-летняя Снежана Онопко все же решится вернуться в модельный бизнес.

Что известно о скандале в семье Снежаны Онопко?Украинская модель в интервью изданию JetSetter объявила, что разводится с мужем бизнесменом Николаем Щуром. Она рассекретила, что длительное время выплачивала его долги и прощала измены, а он в то время поднимал на нее руку. Однако последней каплей стало то, что он проводил время с любовницей в общем доме супругов. Тогда Снежана Онопко решилась подать документы на развод и раздел имущества несмотря на многочисленные угрозы экс-возлюбленного.