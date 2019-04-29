Модель Талес Соарес умер на подиуме: подробности смерти 26-летнего парня – шокирующее видео 18+

В субботу, 27 апреля, во время Недели моды в Бразилии в городе Сан-Паулу умер модель Талес Соарес после падения на подиуме.

Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на Folha de S. Paulo.

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Отмечается, что падение произошло из-за того, что он запутался в завязках обуви и споткнулся. Зрители сначала решили, что это была часть шоу, но модель начало трясти и из его рта пошла пена. Впоследствии в больнице констатировали смерть Талеса.

Талес Соарес умер на подиуме / The Star Online

Пока причина смерти не выяснена. В источнике говорится, что 26-летний парень не жаловался на проблемы со здоровьем и придерживался "здоровой диеты", а также был вегетарианцем.

Модель Талес Соарес умер на подиуме: смотрите видео