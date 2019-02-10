Модель Тесс Холлидей подчеркнула пышные формы кружевным платьем: фото

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Тесс Холлидей в Нью-Йорке
Тесс Холлидей в Нью-Йорке / Instagram / @tessholliday

Пышнотелая модель Тесс Холлидей, вес которой превышает 150 килограммов, не стесняется своих форм, а наоборот, демонстрирует их при первой же возможности. Так, на днях звезда засветилась на светском событии в кружевном платье.

Нью-Йорк превратился в мекку мировой моды, ведь знаменитые дизайнеры представят там свои новые коллекции. Известные манекенщицы и светские львицы заполонили город. Одна за другой они публикуют фото с Недели моды, демонстрируя новинки своего гардероба.

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Исключением не стала и пышнотелая Тесс Холлидей. На днях звезда посетила презентацию новой коллекции нарядов знаменитого бренда Tadashi Shoji. Для фэшн-события манекенщица выбрала черное кружевное платье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Наряд был короче, чем любит носить Тесс Холлидей, поэтому все участники мероприятия могли увидеть татуировку звезды.

Свой образ она дополнила меховой накидкой, обувью на небольших каблуках и маленькой сумочкой. Волнистые волосы и макияж подчеркнули эффектный наряд модели.

Модель Тесс Холлідей
Модель Тесс Холлидей / Getty Images

Пишнотіла Тесс Холлідей на Тижні моди
Пишнотелая Тесс Холлидей на Неделе моды / Getty Images

Тесс Холлідей
Тесс Холлидей / Instagram / @tessholliday​

Модель Тесс Холлідей на Тижні моди
Модель Тесс Холлидей на Неделе моды / Instagram / @tessholliday​

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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