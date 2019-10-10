Модель-трансгендер и plus-size снялись в сексуальной рекламе Victoria's Secret: фото 18+

Один из самых известных брендов белья Victoria's Secret ошеломил мир изменениями. К числу "ангелов" впервые присоединились модель-трансгендер Май Симон Лифшиц и plus-size манекенщица Али Тейт Катлер. Обе девушки уже снялись в новой рекламе бренда, ошеломив сеть сексуальными образами.

Почему у Victoria's Secret изменили правила в отношении "ангелов"

Громкий скандал, который вспыхнул в конце 2018 года, заставил представителей Victoria's Secret внести коррективы в политике бренда. Тогда в интервью маркетинговый директор компании Эд Разек заявил, что бренд не сотрудничает с транс-моделями и plus-size, потому что они противоречат критериям подбора "ангелов". Не стройные красавицы, как был убежден мужчина, привели бы к разрушению имиджа, созданного на протяжении многих лет. Такое заявление заставило многих людей присоединиться к акциям протеста, а в Victoria's Secret пережили нелегкие времена.

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И прошло меньше года, как представители бренда активно начали разрушать стереотипы в отношении "ангелов". В Victoria's Secret пригласили модель с витилиго Винни Харлоу, plus-size звезду Али Тейт Катлер и транс-манекенщиц Май Симон Лифшиц и Валентину Сампайо.

Как выглядит новая реклама Victoria's Secret

Как известно, девушки уже успели принять участие в нескольких соблазнительных съемках, а на днях сеть покорила новая реклама с "ангелами". Так, 24-летняя модель из Дании Май Симон Лифшиц примерила сексуальные кружевные комплекты. Трансгендерная манекенщица впервые возглавила рекламную кампанию, от чего не сдерживала счастья.

Подаем наши особенности как сильные стороны. Благодарна, что была участницей этой рекламной кампании, которая отличалась разнообразием, ведь бренд привлек не простых моделей. Независимо от того, какова наша личная борьба – с телом, своим мышлением или всем миром – мы остаемся собой. Пусть это связывает нас вместе, чтобы мы могли по-настоящему вдохновлять друг друга,

– прокомментировала съемку Май Симон Лифшиц.

Не сдерживала эмоций и пышнотелая модель Али Тейт Катлер. Девушка, которая 8 октября присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret, призналась, что всегда комплексовала из-за свои формы. Однако после рекламы новой коллекции, созданной в коллаборации с брендом Bluebella, Али Тейл Катлер осознала свой успех и призвала всех поклонниц побороть комплексы.

Я никогда не любила свое пышное тело, когда была младшей, и не хотела, чтобы люди смотрели на меня, потому что считала себя толстой... Я все переосмыслила, когда начала заниматься модельной карьерой и увидела красавиц, которые имели большие формы. Тогда я поняла, что могу быть прекрасной в любом размере. Посмотрите на нас и изменяйте мнение о себе,

– призвала Али Тейл Катлер.

В сети уже оценили новинки бельевого бренда и с восторгом отреагировали на особую рекламу Victoria's Secret. В то же время сексуальные снимки новых "ангелов" стали своеобразным дополнения акции #LoveYourselfCampaign, которая продолжается в Великобритании.