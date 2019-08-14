Модель-трансгендер Валентина Сампайо попробует внести кардинальные изменения не только в моду

22-летняя модель Валентина Сампайо, которая стала первой трансгендерной представительницей бельевой марки Victoria's Secret, дала откровенное интервью британскому изданию Elle. В разговоре с представителями журнала девушка рассказала о своих карьерных планах.

Известный бельевой бренд Victoria's Secret, представителями которого раньше были модели с идеальными формами и с неизмененным полом, после скандальных обвинений в дискриминации решил изменить политику компании. Так, в марте представители объявили о посвящении модели с аппетитными формами Барбары Палвин в "ангелы", а в начале августа заявили о первом сотрудничестве с моделью-трансгендером.

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Девушкой, которая стала настоящим толчком изменений в марке, оказалась 22-летняя бразильянка Валентина Сампайо. После объявления о посвящении в модели Victoria's Secret она дала интервью для британского Elle, в котором заявила, что будет использовать свою чрезмерную популярность в полезных целях не только в отрасли моды. В ее планах есть пункт "изменить статус-кво" не только в фэшн-индустрии.

Это победа для всех людей, которые в настоящее время не представлены на подиуме и в моде вообще. Бренды наконец меняются, осознают важность разнообразия. Наступил очень важный момент для меня, моего окружения и для всех остальных ... Я попробую изменить статус-кво не только в модной индустрии, но и в обществе,

– громко заявила 22-летняя Валентина Сампайо.

Стоит напомнить, что из-за отказа в сотрудничестве с моделями plus-size, моделями-трансгендерами, а также невысокими представительницами модной отрасли бренду Victoria's Secret приходится переживать не лучшие времена. В конце июля стало известно, что грандиозного шоу-показа, который традиционно проходил осенью, в этом году не будет, а еще через неделю скандальный маркетинг-директор бельевой марки Эд Разек ушел со своей должности.