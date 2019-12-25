Модель трансгендер Валентина Сампайо продемонстрировала стройное тело: фото

Бразильская модель и актриса, которая стала первым в истории трансгендерным "ангелом" бренда Victoria's Secret, поделилась архивным кадром из своего отдыха на родине. Девушка призналась, что скучает за солнечным курортом и не может дождаться возможности вновь понежиться под ласковым солнцем на роскошных пляжах Бразилии.

На архивных фотографиях 23-летняя модель, которая время от времени демонстрирует свое тело во время пикантных съемок, появилась в асметричном коричневом капальнике, оголов одно плечо. Девушка изображена в откровенной позе на лежаке. Фоном для фото стал океан и скалистое побережье.

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Легкий бриз только дополнил кадр, обеспечив объемную прическу знаменитой модели. Валентина Сампайо позировала без макияжа, в очередной раз доказывая изящество черт своего лица.

Напомним, что известный бельевой бренд Victoria's Secret, представителями которого ранее были модели с идеальными формами и с неизмененным пылом, после скандальных обвинений в дискриминации решил изменить политику компании. Так, в марте представители заявили о первом сотрудничестве с моделью-трансгендером Валентиной Сампайо. Тогда девушка заявила, что будет использовать свою чрезмерную популярность в корыстных целях не только в области моды. В ее планах есть пункт "изменить статус-кво" не только в фэшн-индустрии.