Модель-трансгендер впервые пригласили для рекламы Victoria's Secret

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Валентина Сампайо снялась для Victoria's Secret
Валентина Сампайо снялась для Victoria's Secret / Instagram / @valentts

Бразильская модель и первая модель-трансгендер, которая снялась для обложки Vogue, Валентина Сампайо, вошла в круг первых моделей, представляющих бельевой бренд. Пока ее еще не называют официальным "ангелом", но такие изменения в компании порадовали многих поклонников.

Об участии 22-летней Валентины в очередной рекламной фотосессии Victoria's Secret стало известно на ее Instagram-странице. Модель была одета в новую линейку одежды коллекции VS Pink.

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В другом сообщении-видео звезда пожелала всем поклонникам никогда не прекращать верить и мечтать.

 

На такую новость с восторгом отреагировала и почетный "ангел" Лаис Рибейро, которая же успела поздравить Валентину в своем Twitter: "Первый трансгендер в фотосессии для VS! Это делает меня невероятно счастливой".

Что известно про Валентину Сампайо?Девушка в свои 22 года смогла завоевать мировую славу. Кроме моделинга она еще занимается актерским делом. В 2016 году она снялась для глянцев Elle Brasil и L’Officiel Brasil, а уже в 2017 она стала первой трансгендерною женщиной, которая была представлена на обложке журнала Vogue Paris. Также ее приглашали для фотосессии на обложку бразильского Vogue и для съемки в немецком Vogue.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret Стиль и мода Мода ЛГБТ
Источник: EOnline
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