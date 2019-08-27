Модель-трансгендер впервые стала лицом Chanel Beauty: что известно о Тедди Квинливан – фото

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Тедди Квинливан
Тедди Квинливан / Instagram / @teddy_quinlivan

Популярная модель, любимица креативного директора Louis Vuitton Николя Жескьера – 25-летняя Теодора Квинливан стала первым трансгендеров, который будет представлять бьюти линейку Chanel.

Первые рекламные ролики и фото опубликованы на официальной странице Chanel Beauty в Instagram. В видеоработах Тедди Квинливан представляет продукты линии Soleil Tan De Chanel.

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Под коротким видео модель оставила сильный пост, в котором поделилась тем, что ей приходится в жизни нелегко, но она крепко борется за свои права.

Я никогда не плачу, когда мне грустно, но в момент радости и ликования я рыдаю от счастья. Моя жизнь вечная борьба: от постоянной травли в школе до избиения собственным отцом. Это победа, которая стоила всех страданий,
– заявила Теодора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL BEAUTY (@chanel.beauty)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL BEAUTY (@chanel.beauty)

 

Что известно о Тедди Квинливан?

Модель родилась в Бостоне в 1994 году, а Тедди карьеру начала после того, как ее заметил креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер. Впервые на подиум Квинливан вышла показе весенне-летней коллекции бренда в 2016 года. После этого Тедди становилась все более популярной и прошлась по подиумам многих люксовых брендов – Saint Laurent, Dior, Chloe, Louis Vuitton, Paco Rabban и другие.

Изменение пола Теодора планировала еще в подростковые годы. В 17 лет она начала принимать гормоны, а ее мама помогла найти врачей, чтобы совершить операцию. Отец модели сначала не поддержал выбор сына, но потом принял, увидев, что Квинливан чувствует себя лучше в роли женщины.

Как Тедди Квинливан выглядела в детстве: смотрите фото

Модель-трансгендер Тедди Квинливана в детстве

Сейчас Тедди Квинливан не стесняется сниматься в откровенных образах, а порой и вовсе обнаженной. Пикантные фото модель регулярно публикует на своей странице в Instagram.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Chanel Мода
Источник: LifeStyle 24
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