Модель Victoria's Secret Алексина Грэм показала упругие ягодицы на обнаженном фото 18+

46 Читати новину українською
Алексина Грэм / Instagram / @alexinagraham

Британская модель и "ангел" Victoria's Secret опубликовала эротическое фото на фоне морских пейзажей. На этот раз она продемонстрировала свою отличную фигуру и упругие ягодицы.

29-летняя звезда часто радует своих поклонников откровенными фото на странице в инстаграме. Интерес поклонников модели возрос, когда она стала частью всемирно известной бельевой марки Victoria's Secret.

Читайте также: Новый "ангел" Victoria's Secret Алексина Грэм поделилась обнаженным снимком: горячий кадр (18+)

Британская звезда часто фотографируется для глянца и кампейнов VS, однако не забывает путешествовать и каждую свою поездку отмечать соблазнительным кадром. На этот раз ракурс "упал" на набережную морского курорта, локацию которого Алексина решила не указывать. На фотографии Грэм примерила только нежную белую накидку, которую решила спустить на низ и прикрыть ею свои ноги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

Вся остальная часть тела оказалась в кадре обнаженной. Девушка отказалась от макияжа и предпочла естественную прическу. Поклонники модели остались в восторге от черно-белого кадра.

Ранее Алексина публиковала не менее соблазнительные кадры, которые будоражили сеть. Предлагаем к просмотру некоторые из них:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

 

 

Почему стоит бросить курить прямо сейчас: 3 веских причины
сегодня
2410
Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Victoria's Secret
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
сегодня 15:09 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 33321
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня 11:06 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 14181
День достоинства и свободы: 5 фильмов о Евромайдане
сегодня 09:29 День достоинства и свободы: 5 фильмов о Евромайдане
Юлія Михайлова 817
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
20 ноября 19:04 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 13310
"Аутсайдеры": гонки Ford против Ferrari
20 ноября 18:30 "Аутсайдеры": гонки Ford против Ferrari
Юлія Ліпенцева 130
Новости
Больше новостей
Залиште відгук