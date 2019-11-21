Модель Victoria's Secret Алексина Грэм показала упругие ягодицы на обнаженном фото 18+

Британская модель и "ангел" Victoria's Secret опубликовала эротическое фото на фоне морских пейзажей. На этот раз она продемонстрировала свою отличную фигуру и упругие ягодицы.

29-летняя звезда часто радует своих поклонников откровенными фото на странице в инстаграме. Интерес поклонников модели возрос, когда она стала частью всемирно известной бельевой марки Victoria's Secret.

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Британская звезда часто фотографируется для глянца и кампейнов VS, однако не забывает путешествовать и каждую свою поездку отмечать соблазнительным кадром. На этот раз ракурс "упал" на набережную морского курорта, локацию которого Алексина решила не указывать. На фотографии Грэм примерила только нежную белую накидку, которую решила спустить на низ и прикрыть ею свои ноги.

Вся остальная часть тела оказалась в кадре обнаженной. Девушка отказалась от макияжа и предпочла естественную прическу. Поклонники модели остались в восторге от черно-белого кадра.

Ранее Алексина публиковала не менее соблазнительные кадры, которые будоражили сеть. Предлагаем к просмотру некоторые из них: