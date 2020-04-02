Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заболела коронавирусом: звезду госпитализировали

Знаменитая британская модель Алексина Грэм, которая год назад присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret, рассказала об инфицировании коронавирусом. Звезда показала фото из больницы и рассказала о недуге.

Соответствующее сообщение появилось на официальной инстаграм-странице Алексины Грэм 31 марта. Модель призналась, что почувствовала первые симптомы коронавируса, когда находилась в самоизоляции дома со своей семьей. В непростое время о ней заботилась сестра, которая поддерживала Алексину даже тогда, когда была не рядом.

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Сейчас это 5 день, как "ангел" Victoria's Secret борется с недугом. Симптомы болезни исчезают, поэтому Алексина Грэм и решила поделиться своей историей. По ее словам, все начиналось как обычное отравление, однако впоследствии появилась сильная лихорадка.

"В первый день у меня была тошнота и диарея. Появилась лихорадка, а потом, когда она спала, у меня началась сильная лихорадка. Кружилось в голове, было сложно дышать. Я потеряла способность правильно говорить полными предложениями, мои легкие просто не позволяли мне этого делать, я не могла принять душ самостоятельно, мне нужна была помощь, чтобы даже встать с кровати, есть было больно", – рассказала она.

Из-за тяжелой формы COVID-19 Алексину Грэм срочно госпитализировали. Сейчас звезда все еще находится в госпитале под присмотром медиков и обратилась к поклонникам с просьбой придерживаться карантина.

Некоторые люди до сих пор не воспринимают это серьезно. Они продолжают собираться вместе и устраивают вечеринки. Пожалуйста, оставайтесь дома однии или только с теми, с кем живете!

– призвала она.



Алексина Грэм заболела коронавирусом / Instagram / @alexinagraham

По состоянию на 1 апреля выявили более 912 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них более 45 тысяч умерли. В то же время почти 192 тысячи больных выздоровели. Лидером по количеству инфицированных является США.



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