Модель Винни Харлоу полностью обнажилась перед камерой: 18+

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Винни Харлоу полностью обнажилась перед камерой
Винни Харлоу полностью обнажилась перед камерой / Instagram / @winnieharlow

Популярная канадская модель Винни Харлоу, которая страдает витилиго, любит шокировать поклонников сексуальными съемками. На днях она показала очередные кадры, которые взбудоражили сеть.

Стремительная карьера Винни Харлоу может только поражать. Никому не известная канадка с нарушением пигментации кожи сумела покорить шоу "Топ-модель по-американски" и завоевать модные подиумы. После большого количества съемок манекенщицу пригласили в бельевой бренд Victoria's Secret, который добавил еще большей славы звезде.

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Теперь Винни Харлоу – частый гость на светских мероприятиях в США. Достаточно у модели и работы: она активно участвует в пикантных съемках и демонстрирует их результаты в своем блоге. Так, на днях "ангел" Victoria's Secret похвасталась очередными кадрами с горячей фотосессии. Перед камерами Винни Харлоу появилась в едва заметных купальниках, которые подчеркнули стройные формы модели.

Известно, что манекенщица приняла участие в рекламной кампании бренда Sports Illustrated Swimsuit, с которым сотрудничают немало знаменитых моделей, в частности, Ирина Шейк, Эшли Грэм, Кейт Аптон и Оливия Калп. Зажигательная Винни Харлоу позировала в крошечных бикини на фоне океана, что выглядело очень соблазнительно.

Кроме этого, звезда полностью обнажилась для рекламы бренда. Винни Харлоу надела прозрачное платье, а обнаженную грудь игриво прикрыла руками.

Кто такая Винни Харлоу?Модель, которая страдает от редкого заболевания кожи – нарушения пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она возглавила рекламные кампании Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий. Кроме этого, в 2018 году Винни Харлоу присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret, а в ноябре впервые вышла на сцену грандиозного показа нижнего белья.

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Эротика
Источник: 24 Канал
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