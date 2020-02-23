Модельер Раф Симонс возглавил итальянский бренд Prada

Известный бельгийский модельер Раф Симонс возглавлял пост креативного директора премиальных брендов Dior и Calvin Klein. Теперь дизайнер будет создавать совместно с Миуччей Прада под именем итальянского дома Prada. Вместе они дебютируют во время показа коллекции весна-лето 2021.

Слухи о том, что Раф Симонс станет новым креативным директором дома Prada шли давно. Отныне мировая фэшн-индустрия, затаив дыхание, ждет творения дизайнера под новым модным лейблом, в который он гарантированно вдохнет новую жизнь своими творческими решениями.

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Модельер будет сотрудничать с Миуччей Прада уже со 2 апреля. Каждый из них получит равные права на разработку будущих коллекций. Дебютный показ партнеров состоится уже в сентябре этого года. В Милане дизайнеры представят женскую коллекцию одежды весна-лето 2021.

Это партнерство – реакция на эпоху, в которую мы живем. Эпоху с новыми возможностями, которая допускает другую точку зрения и подход к устоявшейся методологий. Его также можно рассматривать как первый шаг к расширению возможностей взаимодействия – начало свободного обмена и сотрудничества,

– говорится в официальном заявлении бренда Prada.

Стоит отметить, что такое сотрудничество не означает прекращение работы Рафа Симонса над созданием одежды для собственной марки Raf Simons. Этот шаг Prada, который за всю историю своего существования решился пригласить первого дизайнера к сотрудничеству, подтверждает, что творчество должно цвести в современной системе моды.

Что известно о Рафе Симонсе?Раф Симонс родился в Бельгии, где получил диплом мебельного дизайнера. В течение трех он работал по специальности, однако впоследствии посетил неделю моды в Париже. Уже в 1995 году он основал собственный бренд, к чему дизайнера долгое время подталкивала его знакомая, которая работала в сфере моды. С 2012 по 2015 года он занимал должность креативного директора марки Dior. В 2016 году он пришел на тот же пост в компании Calvin Klein, оставив пост креативного дизайнера в декабре 2018 года.