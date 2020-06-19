Американская пышнотелая модель Эшли Грэм всегда во всем выступает за бодипозитив. Даже в вопросах, касающихся несовершенств лица. Звезда показала неприятное последствие от укуса печенья, который случился с ее передним зубом.

В своем инстаграме звезда записала короткое видео, в котором рассказала о досадном случае. Модель неудачно откусила овсяное печенье и сломала передний зуб. Похоже, что это была коронка, ведь от него остался лишь небольшой кусок, на который обычно "цепляют" коронки, но ситуация – не из приятных.

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Но известная модель не теряет позитива, поэтому без стеснения искренне улыбалась на камеру и посмеялась над собой. Фанаты поддержали Эшли Грэм и некоторые даже узнал в ней себя, но слова недоброжелателей под сообщением также имели место. Впоследствии женщина в Instagram-Stories показала, что с ее зубами уже все в порядке.

Эшли Грэм "исправила" улыбку / Instagram-Stories / @ashleygraham

Стоит добавить, что модель имеет невероятно красивую улыбку и всегда демонстрирует ее на красных дорожках мероприятий или на фотосессиях.

Впрочем, это не первый раз, что женщина продемонстрировала несовершенства своего тела. После первых родов, которые состоялись перед карантином в США, она показывала многочисленные растяжки на своем теле, и даже облысение и пигментацию.

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