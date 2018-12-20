Модели 2018 года: авторитетное издание обнародовало престижный рейтинг

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Модели 2018 года: авторитетное издание обнародовало престижный рейтинг
Модели 2018 года: авторитетное издание обнародовало престижный рейтинг / models.com

Авторитетный фэшн-ресурс Models.com обнародовал рейтинг лучших моделей года, которых выбирали профессионалы и читатели издания. По итогам голосования, моделью 2018 года стала Адут Акеч из Южного Судана (по версии жюри) и Джиджи Хадид (по версии читателей).

Об этом сообщается на сайте ресурса.

В состав жюри, которое выбирало лучших представительниц фэшн-индустрии в 2018 году, вошли такие знаковые персоны, как Кэти Гранд, Робби Спенсер, Бетани Хардисон, Прабала Гурунг, Лейла Ананьев, Эллен фон Унверт. Среди 250 экспертов также были различные профессионалы из модной сферы – креативные директоры модных домов, редакторы, фотографы, стилисты, дизайнеры, парикмахеры и визажисты.

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Следовательно, моделями 2018 года стали Адут Акеч и Джиджи Хадид. Мужчиной-моделью 2018 года жюри назвало Альтона Мейсона, в то время, как читатели – Кита Батлера. Женским прорывом года стала Адвоа Абоа по выбору жюри, в то время как читатели выбрали Беллу Хадид. Прорывом года среди мужчин стал Кит Батлер по версии жюри, а читатели решили вознаградить Альтона Мейсона.

Также были определены победители в следующих 9 категориях:

"Breakout Star Women" – Фран Суммерс (по версии жюри и читателей);

"Breakout Star Men" – Саломон Диаз (по версии жюри) и Эллиот Мейтен (по версии читателей);

"Comeback of the Year" – Шалом Харлоу (по версии жюри) и Девон Аоки (по версии читателей);

"Social Media Star Women" – Адвоа Абоа (по версии жюри) и Кендалл Дженнер (по версии читателей);

"Social Media Star Men" – Альтон Мэйсон (по версии жюри) и Рафаэль Миллер (по версии читателей);

"Street Style Women" – Гедера Дюкаускайте (по версии жюри) и Белла Хадид (по версии читателей);

"Street Style Men" – Альтон Мейсон (по версии жюри и читателей);

"Celebrity Model Women" – Рианна (по версии жюри и читателей);

"Celebrity Model Men" – Тимоти Шаламе (по версии жюри) и Шон Мендес (по версии читателей);

Теги: LifeStyle Рианна Белла Хадид Джиджи Хадид Мода
Источник: Lifestyle
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