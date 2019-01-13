Модели Кайя Гербер и Джиджи Хадид стали звездами модного показа Prada: стильные фото
Американские модели-конкурентки Джиджи Хадид и Кайя Гербер, несмотря на 5-летнюю разницу в возрасте, смело шагают по одним и теми же по подиумам на показах брендов класса "люкс". На этот раз они стали звездами показа модного дома Prada, состоявшегося в рамках Недели мужской моды в Милане.
Соответствующие фото и видео уже появились на их страницах и фан-группах в социальных сетях. Для выхода на подиум 23-летняя Джиджи представила голубое платье ниже колен, расшитое многочисленными кристаллами, и черный корсет. Модный look был завершен ботинками на грубой подошве, сумочкой с цепочкой и волосами, завязанными в хвост с небольшим хохолком.
Читайте также: Белла Хадид и Эмили Ратаковски вышли на подиум в мини-нарядах от Versace: эффектные фото
Когда уже подумала, что все мечты сбылись... Для меня такая честь принять участие в показе Prada. Спасибо всей команде! Никогда не забуду этот момент, и этот look,
– поделилась эмоциями взволнованная модель в Instagram.
Джиджи Хадид на показе Prada / Getty Images
В свою очередь 17-летняя дочь Синди Кроуфорд поразила присутствующих на показе черной блузой с воротником, белой юбкой тоже ниже колен с кристаллами и похожей обувью, как у Джиджи. Образ Prada дополняла маленькая белая сумочка, пояс с подтяжками и подобная Хадид прическа с челкой.
Кайя Гербер на показе Prada / Getty Images
Фото: Getty Images
Выбор редакции
-
"Мой первенец будет апрельским": Меган Маркл открыла главную тайну своей беременностисегодня , 11:34
-
Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове14 января , 20:49
-
Скандальные заявления Сергея Полунина закрыли ему путь на французскую сцену: неожиданные детали14 января , 17:01