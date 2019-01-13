Модели Кайя Гербер и Джиджи Хадид стали звездами модного показа Prada: стильные фото

Американские модели-конкурентки Джиджи Хадид и Кайя Гербер, несмотря на 5-летнюю разницу в возрасте, смело шагают по одним и теми же по подиумам на показах брендов класса "люкс". На этот раз они стали звездами показа модного дома Prada, состоявшегося в рамках Недели мужской моды в Милане.

Соответствующие фото и видео уже появились на их страницах и фан-группах в социальных сетях. Для выхода на подиум 23-летняя Джиджи представила голубое платье ниже колен, расшитое многочисленными кристаллами, и черный корсет. Модный look был завершен ботинками на грубой подошве, сумочкой с цепочкой и волосами, завязанными в хвост с небольшим хохолком.

Читайте также: Белла Хадид и Эмили Ратаковски вышли на подиум в мини-нарядах от Versace: эффектные фото

Когда уже подумала, что все мечты сбылись... Для меня такая честь принять участие в показе Prada. Спасибо всей команде! Никогда не забуду этот момент, и этот look,

– поделилась эмоциями взволнованная модель в Instagram.



Джиджи Хадид на показе Prada / Getty Images

В свою очередь 17-летняя дочь Синди Кроуфорд поразила присутствующих на показе черной блузой с воротником, белой юбкой тоже ниже колен с кристаллами и похожей обувью, как у Джиджи. Образ Prada дополняла маленькая белая сумочка, пояс с подтяжками и подобная Хадид прическа с челкой.



Кайя Гербер на показе Prada / Getty Images

Фото: Getty Images