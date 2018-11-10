Модели Кендалл Дженнер и Роми Стрейд стали "иконами года": роскошные фото

182 Читати новину українською
Роми Стрейд со своим бойфрендом на #REVOLVEAwards
Роми Стрейд со своим бойфрендом на #REVOLVEAwards / Instagram / @laurensvleeuwen

Американская модель Кендалл Дженнер и голландская модель Роми Стрейд стали гостями церемонии Revolve Awards. На подиуме главного ежегодного шоу они получили награды, которыми традиционно отмечают инфлюэнсеров года, оказывающих невероятное влияние на свою аудиторию.

Именно Кендалл и Роме получили престижные статуэтки Revolve Awards в стенах отеля Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. Изысканный прием и присутствие первых звезд шоу-бизнеса сделали вечер 9 ноября незабываемым.

Читайте также: Грандиозное шоу Victoria's Secret: самые яркие фото с показа новой коллекции

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT’S GO TIME #REVOLVEawards

Допис, поширений REVOLVE (@revolve)

 

Кроме премий, модели имели возможность похвастаться своими элегантными и одновременно сексуальными нарядами. Кендалл Дженнер получила премию "Икона года" в платье до колен черного цвета с перьями в зоне декольте и полупрозрачными туфлями-лодочками.

 

Роми Стрейд в свою очередь пришла на вечеринку в компании своего возлюбленного Лоренса ван Леувена. Для получения награды "Модель года" она выбрала очаровательное бархатное платье вишневого цвета с пикантным разрезом на ноге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

 

 

На церемонии #REVOLVEAwards также присутствовали знаменитости Эмили Ратаковски, Эльза Хоск, Эмили Дидонато, Шей Митчелл, Маурит Стиббе и многие другие.

Напомним, что только 2 дня назад, 8 ноября, модели Кенддал Дженнер, Эльза Хоск и Роми Стрейд вместе вышли на модный подиум Victoria's Secret, чтобы представить новую коллекцию белья на грандиозном шоу в Нью-Йорке. Сейчас Кендалл Дженнер озабочена несколько другими проблемами, – этой ночью она срочно направлялась в свой дом в Калабасас, штат Калифорния, чтобы забрать важные личные вещи. Там сейчас пылает катастрофический пожар Camp, который распространяется по всему северу Калифорнии и может добраться до дома модели.

Теги: LifeStyle Награды Мода Victoria's Secret Кендалл Дженнер
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
164
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
290
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
616
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
119
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
92
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
757
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук