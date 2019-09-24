Модели в сексуальных платьях пришли на церемонию Green Carpet Fashion Awards: горячие фото

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Модели на церемонии Green Carpet Fashion Awards
Модели на церемонии Green Carpet Fashion Awards / Instagram / @etro

Знаменитые модели любят хвастаться своей стройной фигурой в роскошных и иногда слишком откровенных нарядах. Церемония награждения Green Carpet Fashion Awards не стала исключением, знаменитые красавицы сумели привлечь внимание всех мировых СМИ.

Как известно, на днях в Милане состоялось торжественное закрытие Недели моды. По традиции, организаторы события устроили грандиозную вечеринку и церемонию награждения премиями Green Carpet Fashion Awards. Событие не обошли вниманием и знаменитые модели, которые поразили публику эффектным появлением на красной дорожке. Какие модницы покоряли зрителей сексуальным нарядом – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

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Эльза Хоск

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск, пожалуй, стала звездой вечера. Знаменитая шведская красавица пришла на торжество в блестящем платье от бренда Etro, которое состояло из топа и макси юбки с пикантным разрезом. Наряд идеально подчеркнул роскошные формы модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ETRO (@etro)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Перед церемонией Эльза Хоск прошлась по улицам Милана и сняла игривое видео, на котором охотно продемонстрировала стройные ноги в наряде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

Изабель Гулар

Не менее эффектно выглядела Изабель Гулар, которая также выбрала платье от Etro. В наряде манекенщица подчеркнула свою стройную талию и обнажила спину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

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Алессандра Амбросио

Трио поклонниц бренда Etro закрыла сексапильная бразильянка Алессандра Амбросио. Она предстала перед камерами в вечернем платье с пикантным декольте. Образ модель дополнила стильными украшениями и романтическими локонами.

Кэндис Сванепул

А вот Кэндис Санепул решила выбрать для особого выхода шифоновое платье от бренда Philosopy. И модель не прогадала: в несколько прозрачном наряде красавица имела непревзойденный вид, что отметили все ее поклонники. 

Барбара Палвин

Но пока зажигательные модели красовались в сексуальных платьях, "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин поразила участников церемонии нетипичным нарядом. Перед камерами манекенщица предстала в светлом штанном костюме, из-под которого виднелось нижнее белье. 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret Эльза Хоск Мода
Источник: LifeStyle 24
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