Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки

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Модные аксессуары лета 2019: главные тренды
Модные аксессуары лета 2019: главные тренды / LifeStyle 24

Чтобы ваш летний гардероб выглядел всегда ярким и интересным, необходимо добавлять в образ изюминку в виде аксессуаров. Даже простое платье аксессуары смогут превратить в роскошный модный look. Что стоит выбирать этим летом из аксессуаров – читайте в материале.

Всем нам известно, что аксессуары играют не последнюю роль в создании образа. Оригинальнае заколка в волосах, браслет, очки или фактурная сумка позволят вам создать неповторимый образ, который будет выделять вас из толпы и наделять определенным шармом.

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Мы хотим, чтобы каждая из вас выглядела неповторимо, поэтому говорим с дизайнером Ольгой Гонтарь о том, как выглядеть стильно этим летом.

На какой цвет в первую очередь стоит обращать внимание при выборе сумок? Какие фактуры доминируют этим летом?

В этом сезоне в тренде сумки четких форм. Накладные карманы перекочевали на сумки из аналогичного тренда в одежде. Можно выбирать сумки как ярких цветов, так и пастельных или нюдовых, выбор за вами.

В противовес четким прямоугольным сумкам актуальны сейчас и тканевые, и вязаные. Выбирая такой вариант, вы добавите легкость и романтичность своему образу. К тому же, это очень практично и экологично. Сейчас можно купить множество различных сумок из ткани: однотонные или цветные, с узорами или без, большие или маленькие. Особенно очаровательно выглядят сумки, сделанные в технике макраме с бахромой.

Тренди аксесуари літо 2019
Сумка с бахромой – тренд лета 2019 / Vogue

Поясные сумки не теряют своей актуальности, однако несколько видоизменяются. Вместо привычной бананки лучше выбрать плоскую прямоугольную сумку. Вот он тренд на геометрию.

Тренди аксесуари літо 2019
Поясные сумки становятся все популярнее / Vogue

Также входят в моду поясные сумки, которые состоят из нескольких карманов различной конфигурации. Это действительно интересный тренд, и он еще мало распространен, поэтому, если хотите сделать свой внешний вид интересным, выбирайте этот вариант.

Тренди аксесуари літо 2019
Белая сумка – беспроигрышный летний вариант / Vogue

Как выбрать трендовые серьги этим летом, какой формы и с чем рекомендуется их сочетать?

В целом, этим летом в моде массивные серьги. Поэтому здесь можно дать фантазии волю и надевать то, что нравится, без страха превысить меру. Однако всегда следует помнить, что ваш образ должен быть гармоничным, и учитывать индивидуальные особенности лица. К примеру, девушкам и женщинам с мелкими чертами лица скорее всего не подойдут массивные серьги.

Тренди аксесуари літо 2019
Трендовые серьги лета 2019 / Vogue

Асимметричные серьги становятся все более актуальными этим летом. Теперь не обязательно носить одинаковые сережки, даже очень желательно, чтобы одна была массивнее другой. Например, длинную сережку можно совместить с маленьким, но заметным гвоздиком.

Тренди аксесуари літо 2019
Асимметричные серьги – тренд лета 2019 / Vogue

Заколки с белым жемчугом, которые мы часто видим у модниц на улицах: тренд лета 2019 или уже антитренд?

Заколки с белым жемчугом из категории трендов уже перешли в антитренды. Слишком уж они выразительные, слишком часто мы уже их видим.

Тренди аксесуари літо 2019
Как выглядеть стильно с помощью простых заколок / @negin_mirsalehi

Однако заколки в целом все еще модные и будут оставаться такими, скорее всего, еще долго. Хорошо, что они разнообразны: тонкие, толстые, однотонные, с узорами, пластмассовые, металлические – выбирайте, какие вам по душе. К тому же, это очень практичный тренд.

Тренди аксесуари літо 2019
Заколки для волос, которые еще остаются в тренде

Очки – непростой выбор аксессуаров. Всегда ли то, что модно – подойдет всем? Как грамотно подобрать очки на лето? Чем прежде всего следует руководствоваться? И какие, конечно же, являются трендовыми?

Сейчас широкий выбор очков. Конечно, прежде всего учитывать нужно на то, что подходит именно вам. Остаются модными узкие очки, а также заостренные, так называемые "кошачий глаз". В противоположность этому тренду, становятся модными широкие очки-маски. Выглядят они довольно эпатажно, поэтому подойдут не всем.

Становятся менее интересными зеркальные очки, но именно в очках-масках зеркальность уместна, она добавляет космичности образу. Пластмассовая оправа тоже теряет свою актуальность. Лучше выбрать очки с проволочной оправой. Но и здесь есть исключение, это – заостренные очки "кошачий глаз".

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Не теряют актуальности очки с цветными стеклами. Следует еще раз подчеркнуть, что при выборе очков прежде всего надо опираться на то, что подходит под вашу форму и черты лица, а тренды – это уже следующее, на что надо обращать внимание.

Привлекательно сейчас выглядят шнурки или цепочки для очков. Интересная цепочка может вполне заменить серьги или заколки.

Тренди аксесуари літо 2019
Новый тренд очков / Elle

Каким головным убором можно завершить летний образ?

Летний образ можно смело завершить головным убором. В этом сезоне можно почувствовать настоящую свободу в их выборе: шляпы, панамки, платки, кепки – все это актуально и необходимо, ведь надо беречь голову от попадания прямых солнечных лучей.

В этом сезоне все еще актуальные вещи из соломы: шляпы, сумки, элементы в обуви. Важно, чтобы в вашем образе было не более одной большой соломенной вещи.

Тренди аксесуари літо 2019
В вашем образе должна быть только одна вещь из соломы / Vogue

Часы, браслеты и украшения на шею. Есть ли им место в этом сезоне, и если да, то какие формы преобладают?

На шею можно надевать несколько мелких украшений на цепочках. Или можно ограничиться одной. В моду входят кулоны-монеты и различные украшения из ракушек.

Браслеты – это пока нераскрытая тема. Можно надевать маленькие цепочки, а большие массивные браслеты еще не вернулись в моду. Но если вы чувствуете, как их можно хорошо обыграть в образе – смело экспериментируйте. Коца – актуальны. В тренде как тонкие, минималистичные, так и крупные, поэтому выбирайте, опираясь на свой вкус.

Тренди аксесуари літо 2019
Винтажные украшения – тренд лета-2019

Также сейчас можно купить множество интересных авторских украшений из металла, керамики, стекла, дерева. Такое изделие будет не только украшением, но и оригинальным произведением искусства.

Тренди аксесуари літо 2019
Джиджи Хадид в украшениях из ракушек / Instagram

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Публикации Статьи Стиль и мода Мода Интервью
Источник: LifeStyle 24
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