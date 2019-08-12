Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки

Чтобы ваш летний гардероб выглядел всегда ярким и интересным, необходимо добавлять в образ изюминку в виде аксессуаров. Даже простое платье аксессуары смогут превратить в роскошный модный look. Что стоит выбирать этим летом из аксессуаров – читайте в материале.

Всем нам известно, что аксессуары играют не последнюю роль в создании образа. Оригинальнае заколка в волосах, браслет, очки или фактурная сумка позволят вам создать неповторимый образ, который будет выделять вас из толпы и наделять определенным шармом.

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Мы хотим, чтобы каждая из вас выглядела неповторимо, поэтому говорим с дизайнером Ольгой Гонтарь о том, как выглядеть стильно этим летом.

На какой цвет в первую очередь стоит обращать внимание при выборе сумок? Какие фактуры доминируют этим летом?

В этом сезоне в тренде сумки четких форм. Накладные карманы перекочевали на сумки из аналогичного тренда в одежде. Можно выбирать сумки как ярких цветов, так и пастельных или нюдовых, выбор за вами.

В противовес четким прямоугольным сумкам актуальны сейчас и тканевые, и вязаные. Выбирая такой вариант, вы добавите легкость и романтичность своему образу. К тому же, это очень практично и экологично. Сейчас можно купить множество различных сумок из ткани: однотонные или цветные, с узорами или без, большие или маленькие. Особенно очаровательно выглядят сумки, сделанные в технике макраме с бахромой.



Сумка с бахромой – тренд лета 2019 / Vogue

Поясные сумки не теряют своей актуальности, однако несколько видоизменяются. Вместо привычной бананки лучше выбрать плоскую прямоугольную сумку. Вот он – тренд на геометрию.



Поясные сумки становятся все популярнее / Vogue

Также входят в моду поясные сумки, которые состоят из нескольких карманов различной конфигурации. Это действительно интересный тренд, и он еще мало распространен, поэтому, если хотите сделать свой внешний вид интересным, выбирайте этот вариант.



Белая сумка – беспроигрышный летний вариант / Vogue

Как выбрать трендовые серьги этим летом, какой формы и с чем рекомендуется их сочетать?

В целом, этим летом в моде массивные серьги. Поэтому здесь можно дать фантазии волю и надевать то, что нравится, без страха превысить меру. Однако всегда следует помнить, что ваш образ должен быть гармоничным, и учитывать индивидуальные особенности лица. К примеру, девушкам и женщинам с мелкими чертами лица скорее всего не подойдут массивные серьги.



Трендовые серьги лета 2019 / Vogue

Асимметричные серьги становятся все более актуальными этим летом. Теперь не обязательно носить одинаковые сережки, даже очень желательно, чтобы одна была массивнее другой. Например, длинную сережку можно совместить с маленьким, но заметным гвоздиком.



Асимметричные серьги – тренд лета 2019 / Vogue

Заколки с белым жемчугом, которые мы часто видим у модниц на улицах: тренд лета 2019 или уже антитренд?

Заколки с белым жемчугом из категории трендов уже перешли в антитренды. Слишком уж они выразительные, слишком часто мы уже их видим.



Как выглядеть стильно с помощью простых заколок / @negin_mirsalehi

Однако заколки в целом все еще модные и будут оставаться такими, скорее всего, еще долго. Хорошо, что они разнообразны: тонкие, толстые, однотонные, с узорами, пластмассовые, металлические – выбирайте, какие вам по душе. К тому же, это очень практичный тренд.



Заколки для волос, которые еще остаются в тренде

Очки – непростой выбор аксессуаров. Всегда ли то, что модно – подойдет всем? Как грамотно подобрать очки на лето? Чем прежде всего следует руководствоваться? И какие, конечно же, являются трендовыми?

Сейчас широкий выбор очков. Конечно, прежде всего учитывать нужно на то, что подходит именно вам. Остаются модными узкие очки, а также заостренные, так называемые "кошачий глаз". В противоположность этому тренду, становятся модными широкие очки-маски. Выглядят они довольно эпатажно, поэтому подойдут не всем.

Становятся менее интересными зеркальные очки, но именно в очках-масках зеркальность уместна, она добавляет космичности образу. Пластмассовая оправа тоже теряет свою актуальность. Лучше выбрать очки с проволочной оправой. Но и здесь есть исключение, это – заостренные очки "кошачий глаз".

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Не теряют актуальности очки с цветными стеклами. Следует еще раз подчеркнуть, что при выборе очков прежде всего надо опираться на то, что подходит под вашу форму и черты лица, а тренды – это уже следующее, на что надо обращать внимание.

Привлекательно сейчас выглядят шнурки или цепочки для очков. Интересная цепочка может вполне заменить серьги или заколки.



Новый тренд очков / Elle

Каким головным убором можно завершить летний образ?

Летний образ можно смело завершить головным убором. В этом сезоне можно почувствовать настоящую свободу в их выборе: шляпы, панамки, платки, кепки – все это актуально и необходимо, ведь надо беречь голову от попадания прямых солнечных лучей.

В этом сезоне все еще актуальные вещи из соломы: шляпы, сумки, элементы в обуви. Важно, чтобы в вашем образе было не более одной большой соломенной вещи.



В вашем образе должна быть только одна вещь из соломы / Vogue

Часы, браслеты и украшения на шею. Есть ли им место в этом сезоне, и если да, то какие формы преобладают?

На шею можно надевать несколько мелких украшений на цепочках. Или можно ограничиться одной. В моду входят кулоны-монеты и различные украшения из ракушек.

Браслеты – это пока нераскрытая тема. Можно надевать маленькие цепочки, а большие массивные браслеты еще не вернулись в моду. Но если вы чувствуете, как их можно хорошо обыграть в образе – смело экспериментируйте. Коца – актуальны. В тренде как тонкие, минималистичные, так и крупные, поэтому выбирайте, опираясь на свой вкус.



Винтажные украшения – тренд лета-2019

Также сейчас можно купить множество интересных авторских украшений из металла, керамики, стекла, дерева. Такое изделие будет не только украшением, но и оригинальным произведением искусства.



Джиджи Хадид в украшениях из ракушек / Instagram