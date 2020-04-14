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Модный дом Hermes в Китае заработал более 2 миллионов долларов в первый день отмены карантина

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Бутик Hermes в Китае заработал более 2 миллионов долларов / Фото из открытых источников

Власти Китая существенно ослабили условия карантинного режима, а граждане постепенно возвращаются к полноценной жизни. Как оказалось, в стране немало людей, которые готовы потратить свои сбережения на брендовые вещи. Так, бутик Hermès только за один день заработал более 2 миллионов долларов.

Как информирует издание Women's Wear Daily, ослабление карантинных ограничений существенно повлияло даже на фэшн-индустрию Китая. Модному дому Hermes, расположенному в городе Гуанчжоу, понадобился всего один день полноценной работы, чтобы получить прибыль в размере 2 миллиона 700 тысяч долларов – более 73 миллионов гривен.

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Как оказалось, на протяжении длительной самоизоляции гражданам Китая для полноценной жизни не хватало предметов роскоши. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались посуда, обувь, мебель и кожаные изделия. Кроме того, эксклюзивные сумки Himalayan Birkin с ценными бриллиантами также привлекли состоятельных жителей Гуанчжоу.

Следует отметить, что выручка модного дома Hermes в 2 миллиона 700 тысяч долларов за один день – абсолютный рекорд среди всех бутиков страны. Несмотря на то, что общая площадь магазина составляет более 5 тысяч квадратных метров, ажиотаж посетителей вполне обоснован.

Напомним, что официально с начала эпидемии COVID-19 в Китае заразились более 82 тысяч человек. Умерли – 3 343 больных, выздоровели – 76 663 человека. Несмотря на отмену карантина 24 марта, в Китае продолжается эпидемия. Только в понедельник, 13 апреля, стало известно о 99 новых случаях заражения коронавирусом.

коронавірус
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Китай Модные бренды Стиль и мода
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