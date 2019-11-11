Модный дом Valentino поразил инопланетным платьем: потрясающие фото

20 Читати новину українською
Показ коллекции Valentino в Пекине
Показ коллекции Valentino в Пекине / Instagram/ Pppiccioli

Итальянский бренд шокировал на показе новой коллекции в Пекине. Автор креативных решений Пьерпаоло Пичолли решил совместить свою космическую фантазию с культурными особенностями другой страны. Дизайнер не пожалел блеска и ярких цветов.

На днях в Пекине состоялся показ новой коллекции модного дома Valentino. Креативный директор итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли не пожалел фантазии и воплотил космическое в реальность. Невероятные наряды соединили в себе мотивы Рима в эпоху Возрождения и империалистического Пекина.

Читайте также: В черном костюме с глубоким декольте: Рози Хантингтон-Уайтли поужинала в Нью-Йорке – фото

Среди невероятных нарядов коллекции сложно выбрать наиболее впечатляющий образ. Но одно платье откровенно выделяется своей "инопланетностью".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Собранный из пайеток образ показывает модель как внеземную красавицу. А серебряные блестки, которые покрыли лицо девушки, лишь усилили этот эффект.

Атмосферу сказочного мира удачно дополнило место проведения показа – роскошный отель, стилизованный под старинный китайский дворец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentino (@maisonvalentino)

Трудно поспорить, что это настоящий триумф креативного директора итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentino (@maisonvalentino)

Что известно о модном доме Valentino?
Это всемирно известная итальянская марка одежды, специализирующаяся на выпуске женской и мужской линейки. А также парфюмерии, аксессуаров и элементов нижнего белья. Имя главного дизайнера и основателя компании Валентино Гаравани прочно вошло в мировую историю моды наравне с такими именами, как Коко Шанель и Кристиан Диор. Бренд Valentino относится к люксовому бренду одежды и входит в состав модной ассоциации. Два раза в год под лейблом Валентино выходят коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture.

blog_ava
Полнолуние в ноябре 2019: когда можно увидеть в Украине
сегодня
3816
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
сегодня 20:02 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 683
Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
сегодня 19:35 Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": первый трейлер
Марина Джура 27
"Доктор Сон": продолжение культового "Сияния"
сегодня 14:22 "Доктор Сон": продолжение культового "Сияния"
Юлія Ліпенцева 89
Эксклюзив: певец трибьют-шоу Адриано Челентано выступил во Львовской опере с флагом Украины
сегодня 11:55 Эксклюзив: певец трибьют-шоу Адриано Челентано выступил во Львовской опере с флагом Украины
Анастасія Манюхіна 293
Безвиз с Монголией: пятерка интересных мест для путешествия
10 ноября 18:40 Безвиз с Монголией: пятерка интересных мест для путешествия
Марина Джура 84
Новости
Больше новостей
Залиште відгук