Модный дом Valentino поразил инопланетным платьем: потрясающие фото

Итальянский бренд шокировал на показе новой коллекции в Пекине. Автор креативных решений Пьерпаоло Пичолли решил совместить свою космическую фантазию с культурными особенностями другой страны. Дизайнер не пожалел блеска и ярких цветов.

На днях в Пекине состоялся показ новой коллекции модного дома Valentino. Креативный директор итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли не пожалел фантазии и воплотил космическое в реальность. Невероятные наряды соединили в себе мотивы Рима в эпоху Возрождения и империалистического Пекина.

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Среди невероятных нарядов коллекции сложно выбрать наиболее впечатляющий образ. Но одно платье откровенно выделяется своей "инопланетностью".

Собранный из пайеток образ показывает модель как внеземную красавицу. А серебряные блестки, которые покрыли лицо девушки, лишь усилили этот эффект.

Атмосферу сказочного мира удачно дополнило место проведения показа – роскошный отель, стилизованный под старинный китайский дворец.

Трудно поспорить, что это настоящий триумф креативного директора итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли.

Что известно о модном доме Valentino?

Это всемирно известная итальянская марка одежды, специализирующаяся на выпуске женской и мужской линейки. А также парфюмерии, аксессуаров и элементов нижнего белья. Имя главного дизайнера и основателя компании Валентино Гаравани прочно вошло в мировую историю моды наравне с такими именами, как Коко Шанель и Кристиан Диор. Бренд Valentino относится к люксовому бренду одежды и входит в состав модной ассоциации. Два раза в год под лейблом Валентино выходят коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture.