Модный провал: неудачные образы звезд на BAFTA-2019 – фото

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Эдит Боумен на BAFTA-2019
Эдит Боумен на BAFTA-2019 / www.gettyimages.com

В Лондоне продолжается престижная церемония вручения кинопремий BAFTA. Знаменитости уже приехали на красную дорожку ежегодной церемонии и продемонстрировали первые образы.

Добавим, что сейчас лидером по количеству нынешних номинаций стал фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite), фигурирующий в 12 категориях. Также большим количеством номинаций отличились кинокартины "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody), "Рождение звезды" (A Star Is Born), "Рим" (Roma) и "Первый человек" (First Man).

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Пока определяются победители в номинациях, звезды уже засветились перед объективами папарацци, однако не всем удалось блеснуть на красной дорожке BAFTA-2019.

Редакция LifeStyle 24 подготовила субъективную подборку худших образов на красной дорожке церемонии вручения кинопремий.

Провальные образы BAFTA-2019


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images

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Теги: Лондон BAFTA LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 канал
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