Модный урок: Елена Зеленская показывает, как стильно носить классический жакет

Жакет является элементом базового гардероба, ведь он идеально смотрится на деловой встрече, прогулке и даже на вечеринке. Среди актуальных моделей в 2019 году – пиджаки oversize и удлинении варианты. Однако, как в наряде маскульного стиля подчеркнуть женственность? Предлагаем посмотреть пример Елены Зеленской.

На своей странице в инстаграме первая леди Украины разместила фото, в подписи которого рассказала о том, что ее визит в черкасские школы получил много отзывов и она благодарна за это.

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Напомним, 13 декабря Елена Зеленская посетила три школы на Черкасщине, где она провела собственную проверку и оценила питания школьников в каждой из них.

Первая леди страны призналась, что уже составила список первоочередных школ и готовится к их ревизии.

Я понимаю, что о моем приезде знают и к нему готовятся. Поэтому стараюсь планировать поездки за короткий срок. Время в запасе есть, и его хватает максимум на генеральную уборку. Но и ради этого уже стоит ездить... Ко всем-всем упомянутым школам, буду откровенной, сразу не доберусь. Однако перечень первоочередных составила,

– сообщила Зеленская.

На фото супруга президента Украины позирует в сером классическом жакете и белом топе. Удачным акцентом стал пояс, который подчеркнул изысканную и стройную фигуру Елены. Завершением образа стали серьги с жемчугом и дневной макияж с легким акцентом на глазах.



Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official