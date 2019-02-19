"Мое сердце разбито": как мировые звезды реагируют на смерть дизайнера Карла Лагерфельда

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Умер Карл Лагерфельд
Умер Карл Лагерфельд / www.gettyimages.com

Смерть знаменитого модельера и креативного директора Chanel Карла Лагерфельда поразила тысячи пылких поклонников его творчества. Осознать горькую потерю в мире фешн-индустрии не могут и звезды, которые всю жизнь шли бок о бок вместе с талантливым кутюрье.

На 86 году жизни Карл Лагерфельд умер в одной из больниц Парижа утром, 19 февраля. Причин смерти пока не называют, но на одном из его последних показов, 22 января, он отсутствовал, доверив представление новой коллекции Виржини Виар – именно она в последние годы работы Лагерфельда была его помощницей в качестве студийного директора модного дома Chanel.

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О смерти немецкого и французского модельера уже узнали все мировые СМИ и звезды, которые в течение всей его жизни как участвовали в его показах престижных коллекций, так и просто были друзьями и коллегами. Одной из первых на смерть 85-летнего Карла отреагировала знаменитая британская дизайнер и экс-участница группы Space Girls Виктория Бекхэм.

"Так невероятно грустно это слышать. Карл был гением и всегда был добрым и щедрым как ко мне лично, так и профессионально", – говорится в сообщении владелицы бренда Victoria Beckham.

 

Другой известный немецкий модельер и основатель компании Phillip Plein International Group Филипп Плейн опубликовал в Instagram лаконичное сообщение, в котором оставил "емоджи"-реакцию в форме сердца, прикрепив архивное фото Карла Лагерфельда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Philipp Plein (@philippplein)

 

Одной из первых на печальную новость о потере Лагерфельда отреагировала и Карла Бруни – французская певица итальянского происхождения, которая ранее была моделью, а также является женой бывшего президента Франции Николя Саркози: "Дорогой Карл, спасибо тебе за все сияние... Спасибо, что несешь красоту и легкость в наш мир, так много цветов в темноту, так много мудрости в наши скучные дни. Я думаю, что вы бы не хотели слишком много слез и цветов, но нам вас будет не хватать. Весь мир и я будут за вами скучать".

 

В течение последних нескольких лет Карл Лагерфельд тесно сотрудничал с самыми известными моделями современности. Одной из таких является 23-летняя американка Джиджи Хадид, которая часто выходила на подиумы в его нарядах.

"Мое сердце разбито. У меня просто нет слов... Больше никогда не будет такого человека, как Карл Лагерфельд. Каждая секунда с вами была полна честью, радостью и вдохновением. Я мечтаю, чтобы обнять вас в последний раз. Я люблю вас, Карл. Спасибо за все. Покойтесь с миром", – не сдержала горьких эмоций модель Джиджи.

Одна из самых богатых инфлюенсеров мира Кьяра Ферраньи тоже поделилась сообщением в Instagram-Stories. Итальянская блогерша опубликовала совместное фото с модельером и отметила, что для нее было честью сотрудничать с Лагерфельдом: "Это было настоящей честью сотрудничать с иконой стиля в сентябре прошлого года. Пусть он покоится в мире".

Израильская модель Бар Рафаэли на своей Instagram странице также поделилась совместным фото с креативным директором Chanel, добавив "емоджи"-реакцию в форме разбитого сердца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

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Теги: Мода Карл Лагерфельд Потери LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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