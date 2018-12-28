"Мое сердце занято на всю жизнь": Вячеслав Узелков трогательно прокомментировал развод

В пятницу, 28 декабря, Марина Узелкова сообщила о разводе со своим мужем Вячеславом. Муж Марины, с которым они прожили 19 лет в браке, не замедлил с комментарием. Вячеслав сказал, что Марина всегда будет в его сердце.

О разводе звездных тренеров реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" сообщила Марина Узелкова на своей странице в Instagram. Она написала, что их дороги как корабли, которые долго плыли в одном направлении, но в какой-то момент поняли, что их пути разошлись, потому что у каждого появился новый маршрут.

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Марина убедительно попросила поклонников не искать виновных в этой ситуации. Также она призвала поклонников не считать, что их история завершилась плохо, потому что они до сих пор остаются родителями двух прекрасным детям. Однако для Вячеслава ситуация вернулась не столь нейтральной стороной, как для его жены. Свой комментарий относительно заявления Марины, 39-летний боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

Вячеслав Узелков подтвердил, что любовь невозможно убить и в его сердце навсегда будет только одна женщина – Марина.

Многие люди ждут моего ответа на пост Марины. Я ничего не собираюсь объяснять. Скажу всем и последний раз. Я любил, люблю и буду любить Марину. Я уважал, уважаю и буду уважать Марину. PS. МОЕ СЕРДЦЕ занято на всю жизнь. И в нем живет одна женщина – это МОЯ МАРИНА!!! Любовь невозможно убить,

– трогательно прокомментировал заявление Марины Вячеслав.



Вячеслав Узелков прокомментировал развод с Мариной / Скриншот с Instagram / @uzelkoff_official