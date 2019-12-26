Могилу россиянина Децла нашли подожженной: назвали вероятную причину

Мать российского рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) 26 декабря пришла на могилу сына и обнаружила обугленный крест и сожженное ограждение. В администрации уже объяснили инцидент, который произошел в ночь с 25 на 26 декабря.

Мать Ирина рассказала, что пожар на Пятницком кладбище произошел в день католического Рождества, передает телеграмм канал Mash. Видео с места происшествия также появилось в сети.

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После увиденного мать Децла пошла в местную администрацию, где предположили, что возгорание могло произойти из-за свечки фанаток, которые те каждый день приносят на могилу. Поэтому такой случай они называют, скорее всего, случайным и из-за неосторожности.

Завтра, 28 декабря, семья рэпера планирует заново обустроить место захоронения российского исполнителя.

Что известно о смерти Децла?Смерть Кирилла Толмацкого стала одной из самых загадочных в 2019 году. 35-летний рэп-исполнитель умер в ночь с 2 на 3 февраля из-за острой сердечной недостаточности. Предварительной причиной смерти Децла называли остановку сердца, которая произошла после концерта в гримерке в российском городе Ижевске. Что интересно, Кирилл Толмацкий когда-то в интервью рассказывал, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Похороны артиста состоялись 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, у него осталась жена Юлия и сын Антоний.