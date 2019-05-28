Могла пойти в отель и плакать вместе с Мэйси, – Софи Тернер о тяжелых съемках "Игры престолов"

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Софи Тернер и Мэйси Уильямс в образах из "Игры престолов"
Софи Тернер и Мэйси Уильямс в образах из "Игры престолов" / Entertainment Weekly

Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов", последняя серия которого вышла 20 мая, делится все более интересными новостями о закулисье. Исполнительница роли Санси Старк призналась, что часто комплексовала из-за своего внешнего вида, из-за чего могла после съемок отправиться в отель и плакать вместе со своей подругой.

Об этом 23-летняя Софи заявила в интервью The New York Times. Ранее актриса уже рассказывала, что имела затяжную депрессию из-за комплексов и критики со стороны ее фанатов, и даже подумывала о самоубийстве.

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Но в новой беседе с журналистами она в очередной раз подчеркнула, что она не могла смотреть на свое тело и состояние кожи, из-за чего часто разделяла свои переживания с лучшей подругой – Мэйси Уильямс. Именно она исполняла роль сериальной сестры Арьи Старк из Винтерфелла.

Когда в конце съемочного дня я чувствовала себя толстой, думала, что мое лицо выглядит странно или у меня были огромные прыщи, я могла пойти в гостиничный номер и поплакать там вместе с Мэйси. Это была лучшая терапия для нас обоих. Я рада, что плакала не одна,
– поделилась Тернер.

Девушка добавила, что ей иногда казалось, что пребывать в теле Санси Старк ей нравилось значительно больше, чем в собственном.

Что такое "Игра престолов"?
Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов. Несмотря на немалую популярность саги после финальных эпизодов поклонники обратились с требованием переснять концовку.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Игра престолов
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