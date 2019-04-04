Могу поработать модератором: Сергей Притула иронично отреагировал на президентские дебаты

Украинский шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула не остался в стороне жарких обсуждений дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. В социальных сетях он в шутку предложил, что может стать модератором события.

На своей странице в Facebook Притула заявил, что кроме гастролей по Украине с шоу "Вар'яти" он может поработать на президентских дебатах на НСК "Олимпийский".

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В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!

– отреагировал на будущие президентские дебаты Сергей Притула.

В социальных сетях пользователи уже шутят, что кто же на самом деле должен быть модератором дебатов: Янина Соколова, Роман Скрыпин, Сергей Притула. "Только не Притула. Ибо будем без Президента, как и после Евровидения", "Сережа, имей совесть. Это тебе не Евровидение", " Янину Соколову, Романа Скрыпина не забудьте взять с собой. А вопросы на счет Крыма и Донбасса будут уместны" – этими и другими впечатлениями от публикации Притулы делятся его сторонники.



Реакция Facebook-пользователей на модераторство Притулы на дебатах/ Скриншот



Реакция Facebook-пользователей на модераторство Притулы на дебатах / Скриншот

Что известно о президентских дебатах между Зеленским и Порошенко?

В день первого тура президентских выборов, 31 марта, после объявления результатов Национального экзит-пола, где во второй тур выходили Петр Порошенко и Владимир Зеленский, действующий президент в своем пресс-штабе заявил, что согласно закону хотел бы видеть на дебатах Владимира Зеленского, если подсчеты ЦИК оправдаются.

Следовательно, во второй тур попали два кандидата – Зеленский и Порошенко, и 3 апреля Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты, которые по его условиям должны состояться на НСК "Олимпийский", а не в студии Общественного. Через несколько часов Петр Порошенко согласился на дебаты и одновременно посоветовал Зеленскому ознакомиться с правилами дебатов, которые прописаны в законе о выборах президента.

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Что об этом говорят на Общественном?

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал, что по статье 62 Закона "О выборах президента Украины" дебаты должны состояться не позже, чем 19 апреля и ЦИК для этого должна изменить положения Закона. Кроме этого, дебаты должны продолжаться в прямом эфире не менее 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты: с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров.

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Какова реакция ЦИК на такой формат дебатов?

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко уже прокомментировал ситуацию и отметил, что предложенные Владимиром Зеленским дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами. По его словам, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно "проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций". Поэтому такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.