Могу потерять слух, – Дзидзьо рассказал подробности нападения на себя

28 декабря в Киеве возле радиостанции, где должен был состояться эфир с участием украинского певца Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), было совершено нападение. В результате инцидента певец получил травмы и обратился за помощью к врачам.

Подробности нападения артист рассказал на своей странице в Facebook.

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По словам Дзидзьо, на него напала "стая людей (около 8) неславянской внешности во главе с Михаилом Мешковым, который, по его мнению, в преступном сговоре с Олегом Турком".

Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации... Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять,

– рассказал он.

Дзидзьо признался, что вынужден отменить все запланированные концерты минимум на месяц, а также корпоративные выступления в новогоднюю ночь.

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, предполагаемый инициатор нападения, Михаил Мешков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турка, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мешков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Затем мужчина приехал в офис "Хит ФМ", чтобы разобраться с ситуацией.



В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому и соглашение, которым апеллирует Мешков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.