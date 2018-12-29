Могу потерять слух, – Дзидзьо рассказал подробности нападения на себя

188 Читати новину українською
Дзидзьо
Дзидзьо / www.facebook.com/mykhaylo.khoma.52

28 декабря в Киеве возле радиостанции, где должен был состояться эфир с участием украинского певца Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), было совершено нападение. В результате инцидента певец получил травмы и обратился за помощью к врачам.

Подробности нападения артист рассказал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Нападение на DZIDZIO в Киеве: появились первые подробности и видео с артистом

По словам Дзидзьо, на него напала "стая людей (около 8) неславянской внешности во главе с Михаилом Мешковым, который, по его мнению, в преступном сговоре с Олегом Турком".

Вчера я находился в состоянии шока и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации... Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять,
– рассказал он.

Дзидзьо признался, что вынужден отменить все запланированные концерты минимум на месяц, а также корпоративные выступления в новогоднюю ночь.

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, предполагаемый инициатор нападения, Михаил Мешков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турка, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мешков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Затем мужчина приехал в офис "Хит ФМ", чтобы разобраться с ситуацией.

В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому и соглашение, которым апеллирует Мешков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.

Теги: Музыка LifeStyle Криминальные новости Скандал Новости Киева
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 14:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 36280
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 10721
Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
28 декабря 19:00 Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
Марта Вересюк 124
Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
28 декабря 16:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
Олена Булан 680
Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
28 декабря 15:05 Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
Євгенія Мазур 74
Джону Ледженду – 40: топ-5 песен популярного исполнителя
28 декабря 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 песен популярного исполнителя
65
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук