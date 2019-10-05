"Мои гены": Энрике Иглесиас тронул сеть фотографией с подросшим сыном

Испанский певец Энрике Иглесиас стал идеальным семьянином: любимым мужем для Анны Курниковой и замечательным папой для своих детей – двойняшек Николаса и Люси, которые родились 16 декабря 2017 года. На своей странице в инстаграме артист часто делится снимками и забавными роликами с сыном и дочерью.

Энрике Иглесиас открыто публикует фото своих детей в социальных сетях еще с рождения, не скрывая их лица от поклонников в сети. На новой фотографии певец показал, как выглядит его подросший сын Николас.

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"Мне кажется, у него мои гены", – коротко прокомментировал совместное селфи с мальчиком Иглесиас.

Подписчики в сети были в восторге от нежного снимка и согласились, что Николас – является копией артиста. Но есть другие поклонники, которые точно убеждены, что близнецы больше похожи на свою маму, россиянку Анну Курникову.

На днях ранее Энрике Иглесиас умилил фанов двумя короткими роликами, на которых он танцует и играет с дочерью Люси. Испанца, безусловно, можно признать образцовым звездным папочкой.

Что известно про отношения Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой?Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас объявили о своих отношениях еще в 2001 году. После этого пара часто попадала в мировые СМИ: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционной ориентации Иглесиаса. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном поместье.