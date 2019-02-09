Мои тренировки продолжаются, – Наталья Могилевская поразила поклонников признанием

Украинская певица Наталья Могилевская в очередной раз поразила сеть. Артистка призналась, что после победы на шоу "Танцы со звездами" она продолжает тренироваться со своим партнером Игорем Кузьменко.

В 43 года Наталья Могилевская может смело примерить мини-платье, ведь ее фигуре можно только позавидовать. Стройные формы звезда поддерживает благодаря правильному питанию и тренировкам.

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Как призналась Наталья Могилевская в Instagram, одними из ее физических нагрузок являются занятия танцами. Артистка рассказала, что даже после победы на развлекательном проекте "Танцы со звездами" она продолжает совершенствовать свое мастерство с экс-партнером по паркету Игорем Кузьменко.

Мои тренировки продолжаются. Кто-то бы подумал, что после победы в "Танцы со звездами" я достигну цели и остановлюсь, но это ошибочное мнение. Танцы – это моя страсть, это второе мое я!

– пояснила Наталья Могилевская.

К откровенному сообщению звезда добавила фото, на которых она с Игорем Кузьменко выполняет хореографические па.

Напомним, что в 2017 году Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко завоевали главный кубок шоу "Танцы со звездами". Тогда паре даже приписывали романтические отношения, однако они убеждали, что их объединяет только танец. Окончательно развенчало слухи неожиданное бракосочетание Игоря Кузьменко.