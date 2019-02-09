Мои тренировки продолжаются, – Наталья Могилевская поразила поклонников признанием

486 Читати новину українською
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко
Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко / lux.fm

Украинская певица Наталья Могилевская в очередной раз поразила сеть. Артистка призналась, что после победы на шоу "Танцы со звездами" она продолжает тренироваться со своим партнером Игорем Кузьменко.

В 43 года Наталья Могилевская может смело примерить мини-платье, ведь ее фигуре можно только позавидовать. Стройные формы звезда поддерживает благодаря правильному питанию и тренировкам.

Читайте также: У меня семья патриотов, – Наталья Могилевская поделилась редким фото с родственниками

Как призналась Наталья Могилевская в Instagram, одними из ее физических нагрузок являются занятия танцами. Артистка рассказала, что даже после победы на развлекательном проекте "Танцы со звездами" она продолжает совершенствовать свое мастерство с экс-партнером по паркету Игорем Кузьменко.

Мои тренировки продолжаются. Кто-то бы подумал, что после победы в "Танцы со звездами" я достигну цели и остановлюсь, но это ошибочное мнение. Танцы – это моя страсть, это второе мое я!
– пояснила Наталья Могилевская.

К откровенному сообщению звезда добавила фото, на которых она с Игорем Кузьменко выполняет хореографические па.

Напомним, что в 2017 году Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко завоевали главный кубок шоу "Танцы со звездами". Тогда паре даже приписывали романтические отношения, однако они убеждали, что их объединяет только танец. Окончательно развенчало слухи неожиданное бракосочетание Игоря Кузьменко.

blog_ava
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
13 февраля
11840
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Наталия Могилевская
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
13 февраля 20:10 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 11840
Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
13 февраля 18:01 Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
78
Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
12 февраля 20:00 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 364
Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
12 февраля 19:00 Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
Юлія Михайлова 229
В чем встретить День Валентина: стильные образы
12 февраля 17:35 В чем встретить День Валентина: стильные образы
1167
Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
12 февраля 15:41 Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
Богданна Рибак 111
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук