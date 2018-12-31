Мой маленький ангелочек: Ева Лонгория показала, как подрос ее сын

36 Читати новину українською
Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", очаровала поклонников в сети новым фото со своим первенцем – мальчиком Сантьяго.

Новое фото первенца Ева опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Беременная Тина Кунаки похвасталась обнаженным животом: яркие фото

Звезда, которая родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса от мужа Хосе Антонио Бастонь, показала снимок своего малыша, который улыбается. Маленький Санти сидите на детском коврике и играет с игрушками.

"Он всегда улыбается! Мой ​​маленький ангелочек!" – отметила Лонгория в подписи.

Пользователи в сети залюбовались фотографией и большинство отметило, что мальчик выглядит очень мило и забавно.

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Ева Лонгория Звездные мамы
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
сегодня 14:28 Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Богданна Рибак 51
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
10 января 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
82998
Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
10 января 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
Альона Захарова 221
Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
9 января 17:00 Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 908
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
9 января 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 280
Zara: история успеха мирового бренда
9 января 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
Марія Ягодка 430
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук