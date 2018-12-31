Мой маленький ангелочек: Ева Лонгория показала, как подрос ее сын
Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", очаровала поклонников в сети новым фото со своим первенцем – мальчиком Сантьяго.
Новое фото первенца Ева опубликовала на своей странице в Instagram.
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Звезда, которая родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса от мужа Хосе Антонио Бастонь, показала снимок своего малыша, который улыбается. Маленький Санти сидите на детском коврике и играет с игрушками.
"Он всегда улыбается! Мой маленький ангелочек!" – отметила Лонгория в подписи.
Пользователи в сети залюбовались фотографией и большинство отметило, что мальчик выглядит очень мило и забавно.
Источник: 24 канал
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