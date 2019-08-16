Мой мир – Модель Рози Хантингтон-Уайтли тронула сеть снимком с сыном

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Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / www.gettyimages.com

32-летняя популярная британская модель Рози Хантингтон-Уайтли является не только известной модницей, но и любящей мамочкой. Звезда тронула своих поклонников нежным фото с 2-летним сыном Джеком, которого она родила от любимого Джейсона Стэтхэма.

Новое совместное фото Рози опубликовала на своей странице в Instagram. Хантингтон-Уайтли решила привлечь милым снимком внимание к своему новому онлайн-магазину товаров для детей Pipette (с английского – "пипетка"). Так, в коротком тизере на YouTube-канале говорится, что продукты будут созданы "по новым стандартам" и будут направлены на то, чтобы питать и защищать кожу малышей.

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Звезда сообщила, что открытие онлайн-магазина состоится 4 сентября. А на опубликованном черно-белом фото звездная мама обнимает маленького 2-летнего Джека.

"Весь мой мир. Только лучшее для тебя", – добавила в подписи Рози Хантингтон-Уайтли.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли с сыном / Instagram / @rosiehw

Тизер продуктов Pipette от Рози Хантингтон-Уайтли: смотрите видео

Добавим, 24 июля 2017 года Рози и ее 50-летний жених актер Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями. Мальчика назвали Джек Оскар Стэтхэм и теперь влюбленные скрывают лицо малыша в социальных сетях.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли с маленьким Джеком​ / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Джейсон Стэтхэм и Джек / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли с сыном​ / Instagram / @rosiehw

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Теги: LifeStyle Мода Звездные дети Звездные мамы Роузи Хантингтон-Уайтли
Источник: LifeStyle 24
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