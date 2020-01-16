"Мой пес Идиот": сеть покоряет украинский трейлер замечательной комедии ко Дню влюбленных
Рождественские праздники отгуляли – теперь можно готовиться ко Дню всех влюбленных, который весь мир отмечает 14 февраля. Французские создатели фильмов подготовили для любителей качественного юмора порцию удовольствия в виде фильма "Мой пес Идиот". Больше о ленте - далее.
Над комедийным фильмом "Мой пес Идиот" работали Франция и Бельгия. Режиссером ленты выступил Иван Атталь, который также присоединился к написанию сценария вместе с Яелем Лангманном и Дином Крэйгом. Одну из главных ролей в фильме сыграла Шарлотта Генсбур, которая живет в гражданском браке с Иваном Атталем уже около 30 лет.
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По сюжету фильма, Идиот – очень милый и сексуально агрессивный, однако так же большой, грязный и непослушный пес. Как-то писатель Генри находит его в своем саду и тут же решает усыновить. Эта неожиданная дружба пошатнет привычный баланс дома, и вдохновит супругов начать все сначала.
Что интересно, фильм "Мой пес Идиот" снят по мотивам одноименного бестселлера американского романиста Джона Фанте.
Также в фильме сыграли режиссер и соавтор сценария Иван Атталь, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь и Адель Висм. Премьера комедии в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.
"Мой пес Идиот": трейлер на украинском смотреть онлайн
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