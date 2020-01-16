24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Мой пес Идиот": сеть покоряет украинский трейлер замечательной комедии ко Дню влюбленных

3 Читати новину українською
"Мой пес Идиот" / IMDb

Рождественские праздники отгуляли – теперь можно готовиться ко Дню всех влюбленных, который весь мир отмечает 14 февраля. Французские создатели фильмов подготовили для любителей качественного юмора порцию удовольствия в виде фильма "Мой пес Идиот". Больше о ленте - далее.

Над комедийным фильмом "Мой пес Идиот" работали Франция и Бельгия. Режиссером ленты выступил Иван Атталь, который также присоединился к написанию сценария вместе с Яелем Лангманном и Дином Крэйгом. Одну из главных ролей в фильме сыграла Шарлотта Генсбур, которая живет в гражданском браке с Иваном Атталем уже около 30 лет.

Интересно! Спин-офф к "Игре престолов": создатели сериала признались, когда ждать премьеру

По сюжету фильма, Идиот – очень милый и сексуально агрессивный, однако так же большой, грязный и непослушный пес. Как-то писатель Генри находит его в своем саду и тут же решает усыновить. Эта неожиданная дружба пошатнет привычный баланс дома, и вдохновит супругов начать все сначала.

Что интересно, фильм "Мой пес Идиот" снят по мотивам одноименного бестселлера американского романиста Джона Фанте.

Также в фильме сыграли режиссер и соавтор сценария Иван Атталь, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь и Адель Висм. Премьера комедии в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.

"Мой пес Идиот": трейлер на украинском смотреть онлайн

 
Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
сегодня
3262
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:24 Кейт Мосс празднует день рождение: 5 обложек глянцев с супермоделью
Марта Вересюк 425
сегодня 09:26 Всемирный день The Beatles: малоизвестные факты о группе, которые следует знать
2282
15 января 19:32 "Под водой": на дне океана с Кристен Стюарт
Юлія Ліпенцева 176
15 января 11:49 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 99261
14 января 13:49 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 15075
Новости
Больше новостей
Залиште відгук