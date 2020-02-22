Моя траектория не изменится: Марина Круть о пути после Евровидения в случае поражения

Украинская певица и бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) сегодня, 22 февраля, поборется за победу на Национальном отборе Евровидения-2020. За несколько часов до прямого эфира артистка, которая имела наибольшее количество голосов на первом полуфинале, призналась, что будет продолжать творить музыку даже в случае поражения на шоу.

Откровенным постом звезда поделилась на своей инстаграм-странице. Марина Круть из Хмельницка призналась, что ее путь был незаметным в Украине, впрочем, ее жизнь просто перевернулось в последний год. За что она очень благодарна своим поклонникам.

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Знаешь... Когда это все началось. У меня была просто мечта. Я шла своей дорогой и делала музыку, которая не попадала и попадала куда-то. Я была нулем. И ничего не ожидала от мира. За последний год и последние месяцы меня перевернуло и взростило. Я невероятно благодарна миру за все и всех. Вы невероятные,

– рассказала Марина.

Девушка также добавила, что будет бороться за победу, но в любом случае будет продолжать свою работу.

"Сегодня вечером я буду бороться за шанс. Шанс масштабировать свою мечту. Повторюсь, моя траектория не изменится. Как делала, так и буду делать. А вам просто благодарна за невероятную поддержку", –резюмировала певица.

Добавим, что 22 февраля в финале нацотбора Евровидения-2020 KRUTЬ выступит первой с песней "99". По результатам голосования зрителей и судей станет известно, победит ли Марина в конкурсе и представит Украину в Роттердаме, Нидерланды в мае 2020-го года.