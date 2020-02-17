Моя уникальная девочка, – Маша Ефросинина показала нежное фото старшей дочери
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина часто постит фотографии с сыном, а вот ее дочь Нана не любит публичности. На днях знаменитость трогательно поздравила дочь с днем рождения и показала ее нежное фото.
Маша Ефросинина редко появляется на публике с обоими детьми. Часто рядом с ней можно увидеть сына Александра. По случаю 16-летия Наны, звезда телеэкранов поделилась с подписчиков в Инстаграме ее волшебной фотографией.
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На снимке Нана позирует в летнем белом платье из легкой ткани и цветочным принтом. Ее волосы растрепал ветер. В руках девочка держит букет полевых цветов. Особое внимание привлекает взгляд Наны.
Моя уникальная девочка! Какое счастье, что ты у меня есть! Я люблю в тебе все-все! С Днем рожденья,
– подписала фото звездная мамочка.
Предлагаем посмотреть серию фотографий Маши Ефросининой и ее дочери Наны.
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