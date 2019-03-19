Моя жизнь изменилась, – "Мать драконов" Эмилия Кларк рассказала о съемках "Игры престолов"

Вскоре перипетии в сериале "Игра престолов" завершатся, так как на экранах появится финальный 8 сезон популярной саги. Перед долгожданной премьерой киноленты многие звезды рассказали о ходе съемок. Своими впечатлениями поделилась и "Мать драконов" Эмилия Кларк.

Голливудская актриса поделилась мыслями относительно съемок в австралийском журнале Elle. Для глянца 32-летняя Эмилия Кларк примерила потрясающие брендовые наряды и рассказала о финальном сезоне "Игры престолов".

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Эмилия Кларк снялась в стильной фотосессии / Elle

Еще раньше актриса признавалась, что не может до конца распрощаться со своей героиней в сериале Дейнерис Таргариен. Эта роль стала знаковой в ее карьере и принесла мировую славу, поэтому завершение съемок "Игры престолов" очень расстроило Эмилию Кларк.

Попрощаться с "Игрой престолов" непросто. Съемки были опытом, который изменил мою жизнь. Словно покидаешь дом, чтобы начать самостоятельную жизнь. Радуюсь новым приключениям, которые ждут меня, но сердце разрывается от того, как много приходится оставить позади,

– призналась Эмилия Кларк.



Эмилия Кларк – звезда сериала "Игра престолов" / Elle

Голливудская звезда рассказала, что начала сниматься в "Игре престолов", когда ей было всего 24 года. Поэтому актерская команда, да и сам сюжет, стали для нее очень особенными. На память о сериале Эмилия Кларк даже сделала татуировку в виде драконов и заявила, что "мать никогда не покинет их". В интервью звезда объяснила скрытый смысл рисунка.

"Когда мы закончили съемки "Игры престолов", у меня на запястье было три дракона, поэтому никогда не забуду все то, чем обязана этому сериалу. Еще они напоминают мне маму, папу и брата. Это важно для меня, так как я потеряла отца два года назад. Очень тяжело. Татуировка означает, что я хочу, чтобы моя семья была со мной все время", – добавила она.



Актриса Эмилия Кларк / Elle



"Мать драконов" рассказала о своем тату / Elle

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.