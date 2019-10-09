Моя жизнь никогда не было безупречной, – Наоми Кэмпбелл поразила откровенным признанием

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Наомі Кемпбелл знялась для глянцю
Наомі Кемпбелл знялась для глянцю / www.wsj.com

Одна из самых известных моделей мира Наоми Кэмпбелл стала звездой глянца и откровенно рассказала о своей личной жизни. В частности, манекенщица решила опровергнуть мифы об идеальном прошлом и поговорить об алко- и наркозависимости.

Наоми Кэмпбелл уже более 30 лет покоряет подиумы на Неделях моды и появляется в престижных глянцах. На днях в сеть попали результаты ее съемки для октябрьского выпуска журнала WSJ, где она стала главной звездой. Однако не только элегантные образы привлекли внимание читателей, но и откровенные признания Наоми Кэмпбелл.

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Так, модель решила опровергнуть мнение сторонников об идеальной жизни знаменитостей. Наоми Кэмпбелл не скрывает, что в бурные годы она страдала от алко- и наркозависимости, которые ей удалось преодолеть.

"Я выжила. Моя жизнь никогда не было безупречной, и я не претендую на это. Я стала одной из первых, кто публично рассказал о своей наркозависимости. Благодарю Бога за то, что мне удалось стать бывшей наркоманкой и алкоголичкой", - откровенно призналась Наоми Кэмпбелл.

Модель Наомі Кемпбелл
Модель Наоми Кэмпбелл / WSJ

Не обошла 49-летняя Наоми Кэмпбелл и вопросов о личной жизни. Знаменитая манекенщица, которая несмотря на бурные романы так и не вышла замуж, надеется когда-нибудь стать мамой. И отказываться от карьеры ради ребенка Наоми Кэмпбелл пока не готова.

"Пока нет, но я посмотрю, что приготовила мне Вселенная", - отметила она.

Кроме этого, Наоми Кэмпбелл не планирует отвечать на ухаживания мужчин. В то же время знаменитость призналась, что не считает себя одинокой женщиной.

Если ты один, это еще не значит, что ты одинок. У меня нет времени скучать и быть одинокой. В отношениях для меня важна конфиденциальность. Поэтому я всегда волнуюсь, что моя работа может навредить личной жизни. Но я знаю несколько трюков, которые помогают сохранять все в секрете. Их меня научил Роберт Де Ниро,
- добавила модель.

Наомі Кемпбелл знялась для глянцю
Наоми Кэмпбелл снялась для глянца / WSJ

Розкішна Наомі Кемпбелл
Роскошная Наоми Кэмпбелл / WSJ

Нова фотосесія Наомі Кемпбелл
Новая фотосессия Наоми Кэмпбелл / WSJ

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Мода Новости LifeStyle Наоми Кэмпбелл
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