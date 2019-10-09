Моя жизнь никогда не было безупречной, – Наоми Кэмпбелл поразила откровенным признанием
Одна из самых известных моделей мира Наоми Кэмпбелл стала звездой глянца и откровенно рассказала о своей личной жизни. В частности, манекенщица решила опровергнуть мифы об идеальном прошлом и поговорить об алко- и наркозависимости.
Наоми Кэмпбелл уже более 30 лет покоряет подиумы на Неделях моды и появляется в престижных глянцах. На днях в сеть попали результаты ее съемки для октябрьского выпуска журнала WSJ, где она стала главной звездой. Однако не только элегантные образы привлекли внимание читателей, но и откровенные признания Наоми Кэмпбелл.
Читайте также: Наоми Кэмпбелл засветила экстраординарный наряд на модном показе в Париже
Так, модель решила опровергнуть мнение сторонников об идеальной жизни знаменитостей. Наоми Кэмпбелл не скрывает, что в бурные годы она страдала от алко- и наркозависимости, которые ей удалось преодолеть.
"Я выжила. Моя жизнь никогда не было безупречной, и я не претендую на это. Я стала одной из первых, кто публично рассказал о своей наркозависимости. Благодарю Бога за то, что мне удалось стать бывшей наркоманкой и алкоголичкой", - откровенно призналась Наоми Кэмпбелл.
Модель Наоми Кэмпбелл / WSJ
Не обошла 49-летняя Наоми Кэмпбелл и вопросов о личной жизни. Знаменитая манекенщица, которая несмотря на бурные романы так и не вышла замуж, надеется когда-нибудь стать мамой. И отказываться от карьеры ради ребенка Наоми Кэмпбелл пока не готова.
"Пока нет, но я посмотрю, что приготовила мне Вселенная", - отметила она.
Кроме этого, Наоми Кэмпбелл не планирует отвечать на ухаживания мужчин. В то же время знаменитость призналась, что не считает себя одинокой женщиной.
Если ты один, это еще не значит, что ты одинок. У меня нет времени скучать и быть одинокой. В отношениях для меня важна конфиденциальность. Поэтому я всегда волнуюсь, что моя работа может навредить личной жизни. Но я знаю несколько трюков, которые помогают сохранять все в секрете. Их меня научил Роберт Де Ниро,
- добавила модель.
Наоми Кэмпбелл снялась для глянца / WSJ
Роскошная Наоми Кэмпбелл / WSJ
Новая фотосессия Наоми Кэмпбелл / WSJ
Выбор редакции
-
Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящегосегодня , 12:43
-
Евровидение-2020: в Бельгии и Испании представили первых участников вокального конкурсасегодня , 09:55
-
Украинка Ксения Симонова завоевала призовое место в Britain's Got Talent: видео выступления8 октября , 17:55