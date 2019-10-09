Моя жизнь никогда не было безупречной, – Наоми Кэмпбелл поразила откровенным признанием

Одна из самых известных моделей мира Наоми Кэмпбелл стала звездой глянца и откровенно рассказала о своей личной жизни. В частности, манекенщица решила опровергнуть мифы об идеальном прошлом и поговорить об алко- и наркозависимости.

Наоми Кэмпбелл уже более 30 лет покоряет подиумы на Неделях моды и появляется в престижных глянцах. На днях в сеть попали результаты ее съемки для октябрьского выпуска журнала WSJ, где она стала главной звездой. Однако не только элегантные образы привлекли внимание читателей, но и откровенные признания Наоми Кэмпбелл.

Читайте также: Наоми Кэмпбелл засветила экстраординарный наряд на модном показе в Париже

Так, модель решила опровергнуть мнение сторонников об идеальной жизни знаменитостей. Наоми Кэмпбелл не скрывает, что в бурные годы она страдала от алко- и наркозависимости, которые ей удалось преодолеть.

"Я выжила. Моя жизнь никогда не было безупречной, и я не претендую на это. Я стала одной из первых, кто публично рассказал о своей наркозависимости. Благодарю Бога за то, что мне удалось стать бывшей наркоманкой и алкоголичкой", - откровенно призналась Наоми Кэмпбелл.



Модель Наоми Кэмпбелл / WSJ

Не обошла 49-летняя Наоми Кэмпбелл и вопросов о личной жизни. Знаменитая манекенщица, которая несмотря на бурные романы так и не вышла замуж, надеется когда-нибудь стать мамой. И отказываться от карьеры ради ребенка Наоми Кэмпбелл пока не готова.

"Пока нет, но я посмотрю, что приготовила мне Вселенная", - отметила она.

Кроме этого, Наоми Кэмпбелл не планирует отвечать на ухаживания мужчин. В то же время знаменитость призналась, что не считает себя одинокой женщиной.

Если ты один, это еще не значит, что ты одинок. У меня нет времени скучать и быть одинокой. В отношениях для меня важна конфиденциальность. Поэтому я всегда волнуюсь, что моя работа может навредить личной жизни. Но я знаю несколько трюков, которые помогают сохранять все в секрете. Их меня научил Роберт Де Ниро,

- добавила модель.



Наоми Кэмпбелл снялась для глянца / WSJ



Роскошная Наоми Кэмпбелл / WSJ