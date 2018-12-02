Моя жизнь вполне обычная: мама Кейт Миддлтон рассказала подробности из жизни детей и внуков

Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон впервые дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала о жизни своей семьи еще до замужества своей дочери Кэтрин с внуком британской королевы Елизаветы II принцем Уильямом.

Кэрол призналась, что еще год назад постоянно читала новости в СМИ о себе и своей семье, потому что считала, что полезно знать мнение других людей. Но сейчас добавила, что ее это больше не беспокоит.

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В своем первом интервью изданию The Telegraph мама Кейт Миддлтон рассказала, что нужно всегда прислушиваться к мнению своих детей. К примеру, женщина активно помогала дочери с подготовкой к королевской свадьбе Кэтрин и принца Уильяма.

Кэтрин советовалась со мной перед свадьбой. Мы обсуждали музыку и все остальное. В свадьбе Пиппы я тоже участвовала. Вообще, на мой взгляд, самое важное, что ты как мать можешь сделать в такой ситуации – слушать, чего именно хочет твоя дочь. У тебя может быть сколько угодно идей, как все сделать правильно, но в первую очередь это должно нравиться твоей дочери. И ни в коем случае не вмешивайтесь в список гостей!

– рассказала мама герцогини.

Как известно, Кэрол отмечает 30-летие собственного семейного бизнеса. По ее словам, дочери всегда помогали в работе.

"Они часто были нашими моделями. Кэтрин как-то снималась для обложки каталога, позже принимала участие в съемках как стилист, а Пиппа вела наш блог. Для меня их мнение важно и я всегда прислушиваюсь к их советам", – пояснила Миддлтон.



Керол, Кейт и Пиппа Миддлтон / Gety Images

Также Кэрол вспомнила о том, как ее семья готовится к рождественским праздникам.

"Мы ставим в доме столько елок, сколько можно. И всегда ставим одну в комнату для внуков, чтобы они могли сами украсить ее. Они это любят", – добавила мать Кейт и Пиппы Миддлтон.