Мокрая девочка позирует: Изабель Гулар показала соблазнительное фото на фоне морских пейзажей

Если бы вы спросили у бразильской модели Изабель Гулар, как провести последний месяц лета, она однозначно ответила бы, что на море. Ведь 34-летняя "ангел" Victoria's Secret с начала июня щеголяет яркими снимками с отдыха, идеальной фигурой и бронзовым загаром.

Новые снимки привлекательной и сексуальной бразильской супермодели появились на ее странице в Instagram. Стоит отметить, что, если наполнением своего аккаунта Изабель Гулар занимается сама, то у нее прекрасное видение окружающего мира, ведь каждое новое ее фото лучше, чем предыдущее.

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Однако так же стоит добавить, что ее летние фотографии с отдыха также максимально сексуальны. Еще бы! С фигурой "ангела" Victoria's Secret каждое фото превращается в эротический кадр. А последнему опубликованному фото Изабель добавила пикантности, направив на себя струю воды и сексуально позируя мокрой на фоне красивых морских пейзажей. Также она поделилась эффектным и одновременно соблазнительным снимком, на котором она плавает в невероятной по красоты воде.



Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart