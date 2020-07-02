Популярная украинская певица и ведущая воспитывает 5-летнего сына Нестора, которого не скрывает от публики в отличие от таинственного мужчины. Оля Цибульская опубликовала курьезное фото в мокром платье рядом с малышом и рассказала о его самостоятельности.

Звездная мама признается, что долго обдумывала, показывать ли сына на личной странице в инстаграме, или все же уберечь его от камер и публичности. Однако Нестор решил брать пример с Оли Цибульской и попросил о собственном профиле в соцсети, который активно наполняет новыми фотографиями.

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Певица решила поддержать малыша, ведь поняла, что этот шаг сознательный. Поэтому звезда посоветовала всем родителям с пониманием относиться к выбору своих детей и не забывать, что они могут управлять своей жизнью и принимать важные решения даже в маленьком возрасте.

"Дети и детей любят просто так. Это не просто купать в любви, не вешая ярлык "мое". Сын мой, а жизнь его. И чем скорее родители это принимают, тем проще потом всем", – написала Цибульская.

Оля Цибульская с сыном Нестором

Откровенное сообщение артистка дополнила общим фото с Нестором. Звездная мама решила сделать перерыв от работы и насладиться отдыхом в гостиничном комплексе под Киевом. Семья вместе не только релаксировала в бассейне под жарким солнцем, а я устроила веселые развлечения. Так, мальчик не оставил на маме сухого места с водяным пистолетом в руках. Нежное платье пудрового цвета на бретельках соблазнительно выглядело на мокрой Цибульский, которая хохотала на камеру.