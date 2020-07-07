Голливуд ожил после ослабления карантина, поэтому десятки кинопроектов больше не стоят на паузе. В частности, приквел к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости", который должен выйти на большой экран в 2021 году.

Пока актерский состав фильма еще не утвердили. Однако уже известно, что 44-летняя Шарлиз Терон точно не появится в долгожданном приквеле. Об этом она откровенно рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

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Режиссером ленты выступил Джордж Миллер. Он заявил, что видит в роли Фуриосы какую-то молодую актрису, поэтому Шарлиз Терон не будут приглашать на проект. Сама звезда фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" не скрывает, что решение авторов проекта ее расстроило. Однако Шарлиз Терон добавила, что с уважением относится к этому и будет болеть за успех этой новинки кино.

"Да, это чуточку обидно, конечно. Мне очень нравится эта героиня, и я благодарна, что удалось перевоплотиться в нее хоть раз. Я бы хотела, чтобы эта история получила продолжение, но если Джордж Миллер чувствует, что надо меня заменить, я ему доверяю", – заявила Шарлиз Терон.

Что известно о ленте "Безумный Макс: Дорога ярости"

Это знаменитая голливудская франшиза, которая уже имеет 4 фильма. "Безумный Макс: Дорога ярости", который вышел на большой экран в 2015 году, сумел собрать в прокате 374 миллиона долларов, вдвое превысив свой бюджет. Однако лента получила и немало критики от экспертов из-за недостатков сюжетных линий и съемок.

Фильм рассказал о событиях в постапокалиптическом мире. Главный герой Макс решил покинуть "Основной силовой патруль". Он поселился в пустыне и учится выживать, ежедневно сталкиваясь с новыми испытаниями и драками с безжалостными воинами, которые хотят уничтожить чужака. Во время очередного противостояния Макс встречает императрицу Фуриосу, которая планирует пересечь пустыню. Герои объединяются, чтобы не погибнуть на этом пути.

Главные роли в ленте исполнили Шарлиз Терон и Том Харди. По их словам, процесс съемок был напряженным и сложным, поэтому играть вражду на съемочной площадке им не приходилось. Это отметили киноманы, которые были в восторге от такого актерского тандема.

Смотрите трейлер к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости": видео