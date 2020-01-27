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Молодая мамочка Тина Кунаки показала идеальные формы на бразильском острове

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Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Французская модель Тина Кунаки продолжает свой райский отдых в Бразилии вместе с мужем Венсаном Касселем. Звезда загорает на пляже, пьет прохладные напитки и не забывает радовать своих фанатов в социальной сети Instagram новыми фото.

Известно, что киноактер Венсан Кассель приобрел недвижимость в Бразилии, чтобы летать туда со своей семьей на отдых, пока в северном полушарии царит зима. Неизвестно, взяла ли звездная пара Тины и Венсана с собой в отпуск маленькую доченьку Амазоне, которая родилась прошлой весной, впрочем, супруги находят время для разного веселья.

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Следовательно, 22-летняя Тина опубликовала новое фото в черном соблазнительном купальнике, которое удачно подчеркнуло ее пышную грудь и интимную зону. Вьющиеся волосы модели нежно спадали на подушки, на которых разместилась Тина, а солнце удачно окутывало ее своими лучами. Фанаты остались в восторге от снимка Кунаки и засыпали ее приятными комплиментами.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Судя по инстаграм-сторис модели, а также нового сообщения Касселя в инстаграме, чета побывала на острове Ilhas Cagarras, что рядом с Бразилией. Там звезды вместе с друзьями наслаждались отдыхом на катере.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esses ambientes de sambistas... #domingonorio #turmafodadiafoda

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

 


Кадры с отдыха в инстаграм-сторис Тины / Скриншоты​

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Отдых LifeStyle Эротика Тина Кунаки
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