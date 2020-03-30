Молодая невеста Виктора Павлика дала советы влюбленным парам с большой разницей в возрасте
Народный любимец Виктор Павлик готовится к свадьбе с девушкой, вдвое моложе него – Екатериной Репьяховой. Избранница певца рассказала, как ее мама относится к такому союзу и дала советы парам, у которых также есть большая разница в возрасте.
Вокруг свадьбы Виктора и Екатерины создан настоящий ажиотаж. Новость о 25-летней избраннице именитого артиста стала настоящим потрясением для его поклонников и взбудоражила сеть. Однако Екатерина не обращает внимание на разницу в возрасте в 29 лет и строит отношения с любимым человеком. О том, как ей это удается, девушка рассказала на своей странице в инстаграме.
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Репьяхова рассказала, что ей приятно, когда пишут женщины, которые также имеют большую разницу в возрасте с любимыми мужчинами и, несмотря на это, счастливы вместе. Екатерина отметила, что ее история заставляет поверить в то, что в мире возможно все.
Избранница Виктора Павлика призналась, что ей очень повезло с мамой. Она всегда поддерживает дочь и понимает. Девушка всегда рассказывает маме все, как есть и никогда не боится, что она осудит ее.
В обществе есть много стереотипов, которые заставляют людей скрывать истинные чувства, но нужно, прежде всего, прислушиваться к себе, а не думать о том, что скажут другие.
Екатерина Репьяхова дала несколько советов тем парам, которые стесняются показывать свои отношения:
- Слушайте свое сердце.
- Будьте индивидуальными.
- Берегите свою историю.
Дополнила публикацию романтическим фото, на котором позирует вместе с любимым.
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