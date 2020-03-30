24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Молодая невеста Виктора Павлика дала советы влюбленным парам с большой разницей в возрасте

- Читати новину українською
Виктор Павлик и его невеста / Instagram / @repyahovakate

Народный любимец Виктор Павлик готовится к свадьбе с девушкой, вдвое моложе него – Екатериной Репьяховой. Избранница певца рассказала, как ее мама относится к такому союзу и дала советы парам, у которых также есть большая разница в возрасте.

Вокруг свадьбы Виктора и Екатерины создан настоящий ажиотаж. Новость о 25-летней избраннице именитого артиста стала настоящим потрясением для его поклонников и взбудоражила сеть. Однако Екатерина не обращает внимание на разницу в возрасте в 29 лет и строит отношения с любимым человеком. О том, как ей это удается, девушка рассказала на своей странице в инстаграме.

Читайте также: Невеста Виктора Павлика шокировала признанием об отце: он ненавидит своих детей

Репьяхова рассказала, что ей приятно, когда пишут женщины, которые также имеют большую разницу в возрасте с любимыми мужчинами и, несмотря на это, счастливы вместе. Екатерина отметила, что ее история заставляет поверить в то, что в мире возможно все.

Избранница Виктора Павлика призналась, что ей очень повезло с мамой. Она всегда поддерживает дочь и понимает. Девушка всегда рассказывает маме все, как есть и никогда не боится, что она осудит ее.

В обществе есть много стереотипов, которые заставляют людей скрывать истинные чувства, но нужно, прежде всего, прислушиваться к себе, а не думать о том, что скажут другие.

Екатерина Репьяхова дала несколько советов тем парам, которые стесняются показывать свои отношения:

  • Слушайте свое сердце.
  • Будьте индивидуальными.
  • Берегите свою историю.

Дополнила публикацию романтическим фото, на котором позирует вместе с любимым.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы Виктор Павлик
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
Новини України 25541
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 143350
сегодня , 12:30 Маша Ефросинина возмущенно прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Украине
Новини шоу-бізнесу 4277
сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 622551
сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
Традиції 89134
сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
Новини України 17809
сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
Лікування 125038
сегодня , 11:09 Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют
Кіно 6948
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 11:09 Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют
Юлія Михайлова
29 марта 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
29 марта 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур
29 марта 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
28 марта 17:42 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей
Залиште відгук