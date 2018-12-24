Молодая жена Ричарда Гира засветила беременный животик: трогательные фото

69-летний голливудский актер отправился на семейный отдых вместе со своей 35-летней женой Алехандрой Сильвой. Фигура жены Ричарда Гира заметно изменилась, испанка готовится стать матерью во второй раз.

Радостная новость о том, что Ричард Гир и его новая жена Алехандра Сильва ожидают пополнение стала известна в августе 2018 года. С того времени супруги почти не появлялись на людях и редко выходили в свет. Однако недавно папарацци заметили супругов на одном из пляжей Майами.

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Новые снимки Ричарда Гира и его жены Алехандры Сильвы появились в социальной сети Instagram. Звездная пара возвращалась с отдыха, в одной руке Ричарда Гира была пляжная сумка, а в другой – резиновые тапочки. Он был одет в шорты и светлую свободную рубашку. Его жена для выхода на пляж выбрала длинное легкое платье, которое обтягивало ее округлившийся животик. На летнее платье она накинула джинсовую рубашку, а лицо спрятала под солнцезащитными очками.



Ричард Гир и его беременная жена / Instagram / @hollywoodlifed



Беременная Алехандра Сильва вместе с мужем отдыхают в Майами / Instagram / @hollywoodlifed

Напомним, в декабре 2017 года Ричард Гир сделал предложение своей почти вдвое младшей избраннице Алехандро Сильви. Они поженились в мае 2018 года, а в августе этого же года стало известно, что они ждут пополнения в своей семье. К слову, для актера брак с 35-летней Алехандрой стал третьим, а для нее – вторым. Однако общий малыш для каждого из них станет вторым ребенком: у Гира есть 18-летний сын Гомер, а Алехандра воспитывает 5-летнего сына от первого брака.