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Молот Тора и не только: актриса Кейт Бланшетт показала украденные вещи со съемок

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Кейт Бланшетт поцупила зі зйомок реквізити

Казалось бы, голливудские актеры с их миллионными гонорарами могут купить все, что угодно. Однако и они не удерживаются от соблазна что-то украсть. Так, Кейт Бланшетт рассказала, что взяла со съемочной площадки несколько вещей, которые до сих пор хранит в своем жилище.

В шоу Стивена Кольбера актриса рассказала, как проходят ее карантинные будни. Звезда успешных фильмов отметила: она даже не переодевается пижаму, поскольку не видит в этом никакой потребности. Однако среди занятий Кейт Бланшетт есть обычные будничные дела, в частности, уборка.

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Актриса рассказала, что специально к эфиру делала ревизию на чердаке. Звезда хотела найти там реквизиты со съемок "Властелина колец", которые Кейт "увела" после завершения создания фильма. Однако эти вещи так и не нашлись.

"Не так давно я убиралась на чердаке и искала "свои" эльфийские уши – со съемок "Властелина колец", но не смогла их найти. Точно помню, что у детей где-то хранятся ноги хоббитов, хотела показать их тебе, но не нашла. Зато я обнаружила у себя оружие Тауриэль! Кто-то запасается туалетной бумагой, ну, а у меня хранится дома это", – поделилась Кейт Бланшетт.

Но оружие Кейт сразу же убрала от камеры, обращаясь с юмором к ведущему: "Ты ничего не видел, не говори Эванджелин". Все потому, что Бланшетт играла во "Властелине колец" Галадриэль, а забрала реквизиты своей коллеги.


Кейт Бланшетт показала реквизиты из "Властелина колец" / Скриншот из видео

Еще одним оружием в доме актрисы является знаменитый молот Тора. Кейт Бланшетт не удержалась от шутки, что именно из-за нее съемки нового Тора остановили.

"Ты же слышал, что съемки нового Тора в Австралии приостановили? Так вот, это не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19. Просто я забрала себе мьольнир. И смотри, как легко я могу его поднять. Вот к таким результатам привели мои уборки", – пошутила Кейт Бланшетт.

В конце шоу актриса добавила, что продолжает уборку в своем имении, поэтому кто знает, какие еще реквизиты она найдет на своем чердаке.


Кейт Бланшетт с молотом Тора / Скриншот из видео

Теги: Курьезные новости Голливуд Кино LifeStyle
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