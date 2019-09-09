Момент красоты среди кошмара: создатели "Игры престолов" назвали любимую сцену 8 сезона

Финальный сезон культовой фэнтезийной ленты "Игра престолов" завершился еще в мае этого года, но съемочная команда и актеры до сих пор вспоминают ключевые моменты работы. Исполнительные продюсеры Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс назвали сцену, которая им больше всего запала в душу.

В недавнем интервью японскому изданию Star Channel шоураннеры назвали сцену, которая, по их мнению, удалась на славу, хотя трудились над ней совсем другие люди. Это момент во 2 серии, когда Бриенну Тарт посвятил в рыцари Джейми Ланнистер.

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"Бриенна всегда была одним из наших любимых персонажей. Момент ее посвящения в рыцари Джейми Ланнистером просто потрясающий! Чего только стоит Гвендолин Кристи. Я просматривал эту сцену, пожалуй, 400 раз, и ни разу она не оставила меня равнодушным. Я даже немного расплакался , поэтому я люблю этот момент", – поделился Бениофф.

Автором этого эпизода стал сценарист Брайан Когман и режиссер Дэвид Наттер. Первый отметил, что хотел отдать отважной Бриенне должное.

"Мы хотели удивить публику. Это была не високопарная церемония на скале во время мероприятия, и даже герои в том зале сначала приняли все за шутку. Однако они быстро поняли, что все серьезно, что происходил монументальный момент, полный изящества и красоты среди кошмара. Название серии отсылает зрителей как к Бриенне, так и к Джейми", – добавил Когман.

Сама же исполнительница роли Гвендолин Кристи тоже считает эту сцену одной из лучших.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.