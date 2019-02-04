Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Приготовить Монастырскую избу в домашних условиях чрезвычайно просто и под силу каждой хозяйке. Вкус вишни с нежным сметанным кремом удивит ваши рецепторы.
Ингредиенты для теста:
200 грамм сметаны
400 грамм просеянной муки
250 грамм сливочного масла
5 грамм соды
5 грамм уксуса
Для приготовления теста нужно погасить соду уксусом и соединить ее со сметаной. Мягкие кубики масла взбиваем миксером и добавляем сметану – замешиваем. Добавляем муку и легкими движениями формируем тесто, которое после замеса нужно разделить на 15 кусочков и сформировать их в шарики. Накрываем противень с шариками теста пищевой пленкой и даем отдохнуть в холодильнике 2 часа.
Если вы используете мороженую вишню, нужно предварительно ее подготовить и дать стечь в отдельную посуду излишней жидкости. Вишню присыпаем сахарной пудрой и тщательно перемешиваем ее.
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Когда тесто отдохнуло, каждый шарик раскатываем скалкой, формируя прямоугольную форму, слегка подсыпая мукой. В середину каждого прямоугольника выкладываем в ряд вишню и скрепляем края теста.
Выпекаем в духовке при 180 градусов 15 минут до готовности теста.
Монастырская изба – рецепт
Ингредиенты для приготовления крема:
600 грамм сметаны (не менее 20%)
200 мл сливок (не менее 28%)
200 грамм сахарной пудры
цедра апельсина
Соединяем все ингредиенты для крема в глубокой посуде и взбиваем с помощью миксера.
Ингредиенты для начинки и декора:
1,5 килограмма свежей или мороженой вишни
150 грамм сахарной пудры
80 грамм черного шоколада для декора
Формируем торт, выкладывая 5 палочек с вишнями, и щедро смазываем их кремом. Следующий слой из 4 палочек выкладываем поверх предыдущего, смазываем кремом. Продолжаем выкладывать слои, уменьшая количество палочек.
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Декорируем Монастырскую избу кремом, и натираем шоколадом.
Монастырская изба должна просочиться кремом 3 часа в холодильнике.
Приятного аппетита!
Фото: Рыбак Богданна
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