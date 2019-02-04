Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки

Приготовить Монастырскую избу в домашних условиях чрезвычайно просто и под силу каждой хозяйке. Вкус вишни с нежным сметанным кремом удивит ваши рецепторы.

Ингредиенты для теста:

200 грамм сметаны

400 грамм просеянной муки

250 грамм сливочного масла

5 грамм соды

5 грамм уксуса

Для приготовления теста нужно погасить соду уксусом и соединить ее со сметаной. Мягкие кубики масла взбиваем миксером и добавляем сметану – замешиваем. Добавляем муку и легкими движениями формируем тесто, которое после замеса нужно разделить на 15 кусочков и сформировать их в шарики. Накрываем противень с шариками теста пищевой пленкой и даем отдохнуть в холодильнике 2 часа.

Если вы используете мороженую вишню, нужно предварительно ее подготовить и дать стечь в отдельную посуду излишней жидкости. Вишню присыпаем сахарной пудрой и тщательно перемешиваем ее.

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Когда тесто отдохнуло, каждый шарик раскатываем скалкой, формируя прямоугольную форму, слегка подсыпая мукой. В середину каждого прямоугольника выкладываем в ряд вишню и скрепляем края теста.

Выпекаем в духовке при 180 градусов 15 минут до готовности теста.



Монастырская изба – рецепт

Ингредиенты для приготовления крема:

600 грамм сметаны (не менее 20%)

200 мл сливок (не менее 28%)

200 грамм сахарной пудры

цедра апельсина

Соединяем все ингредиенты для крема в глубокой посуде и взбиваем с помощью миксера.

Ингредиенты для начинки и декора:

1,5 килограмма свежей или мороженой вишни

150 грамм сахарной пудры

80 грамм черного шоколада для декора

Формируем торт, выкладывая 5 палочек с вишнями, и щедро смазываем их кремом. Следующий слой из 4 палочек выкладываем поверх предыдущего, смазываем кремом. Продолжаем выкладывать слои, уменьшая количество палочек.

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Декорируем Монастырскую избу кремом, и натираем шоколадом.

Монастырская изба должна просочиться кремом 3 часа в холодильнике.

Приятного аппетита!

Фото: Рыбак Богданна