Музыкальная индустрия постепенно возвращается к привычному ритму после трех месяцев перерыва. Монатик дал первый посткарантинний концерт в Одессе, появившись на сцене вместе с Надей Дорофеевой и Верой Брежневой.

С 10 июня Минздрав разрешил проводить концерты и культурные мероприятия с соблюдением временных ограничений. Мультиартист Монатик уже успел воспользоваться ослаблением карантина для индустрии развлечений и провел первый концерт после длительной паузы, который анонсировал на личной странице в инстаграме.

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Певец вышел на сцену в престижном одесском клубе Ibiza Beach Club в субботу, 13 июня. Он заверил, что заведение придерживается всех установленных карантинных ограничений и призвал поклонников добросовестно отнестись к действующим правилам: соблюдать дистанцию, надевать защитные маски и находиться в компаниях не более 5 человек.

Стоит отметить, что во время концерта начался ливень, однако погода не помешала Монатику вместе с балетом зажигать перед многочисленной публикой. Вместе с артистом на сцене появились его звездные коллеги Надя Дорофеева, с которой он исполнил хит "Глубоко", и Вера Брежнева, с которой он несколько дней назад выпустил новый трек "Вечериночка".

Следует заметить, что, согласно карантинным ограничениям, организаторам концертов запрещено создавать так называемые фан-зоны, взамен посетители должны занимать сидячие места с дистанцией в полтора метра. Однако с видео, которые появились в сети, видно, что фанаты не смогли усидеть на местах и толпой хлынули к сцене. Стоит отметить, что поклонники не придерживались и масочного режима.