Успешный мультиартист только недавно решился раскрыть детали своего брака с Ириной Демичевой. В этом году супруги празднуют 5 годовщину свадьбы и публично поздравили друг друга с знаковым днем. Монатик показал подарки, которые пара подготовила по случаю праздника.

О новом этапе супружеской жизни Монатик сообщил на личной странице в Инстаграми. Артист опубликовал трогательный пост, который дополнил фантастическим фото. Вместо общего кадра он показал оригинальные статуэтки, которые стали кукольными копиями его и жены Ирины во время совместного выхода на британской премии Brit Awards.

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Как Монатик поздравил жену с годовщиной брака?

Похоже, такой креативный подарок по случаю 5 годовщины брака певцу подготовила жена, а он взамен подарил ей огромный букет белых пионов. Сама Ирина Демичева позировала с цветами на камеру и написала: "Все произошло, как и обещал 9 лет назад".



Подарок Монатика для жены по случаю годовщины брака / Фото Instagram Stories / @irinamonatik

Монатик также поздравил избранницу трогательными словами. Он отметил: несмотря на то, что их официальному союзу только 5 лет, вместе влюбленные значительно дольше. Он признался жене в любви, поблагодарил за поддержку и рождение двух сыновей – Платона и Даниила.

Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем еще сильнее. Как и в первый день люблю тебя больше жизни. Как и в первый день спасибо за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов наших – обожаю и фанатею,

– написал Монатик.

Как жена поздравила Монатика с годовщиной брака?

Ирина Демичева, которая работает над менеджментом артиста, также поздравила мужа публично в Инстаграме. Она не только опубликовала фото статуэток супругов, но и показала чувственное видео под песню "Сильно", которое к годовщине брака звездной четы подготовили фаны. Ролик состоял из трогательных моментов свадебных церемоний влюбленных пар, однако кадры со своей свадьбы с Монатиком она так и не обнародовала.

"Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа. Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади", - написала Ирина Демичова, которая хочет отметить 60 лет супружеской жизни.