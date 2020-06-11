Популярный украинский певец Монатик спел в дуэте с Верой Брежневой. Артисты выпустили настоящий хит этого лета "Вечериночка" и сняли зажигательное видео на песню. Певец призвал поклонников зажигать на домашних вечеринках и пожелал здоровья каждому.

Монатик – один из тех звезд украинского шоу-бизнеса, которые смело создают дуэты с не менее знаменитыми коллегами по сцене. На этот раз певец записал летний трек "Вечериночка" с Верой Брежневой и даже успел отснять и выпустить видео на очередной хит. Клип появился на ютуб-канале музыканта.

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Монатик и Вера Брежнева предстали в роскошном имении среди живописных пейзажей на домашней вечеринке вблизи бассейна. Они собрали на западе множество гостей, а сами показали зажигательные танцы.

"Каким бы это лето не было, мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые и все внезапно пошло не так, наладится, как можно быстрее", – выразил надежду артист. Летним хитом "Вечериночка" он вместе с Брежневой пригласил поклонников на домашнюю вечеринку нового времени в кругу близких и призвал танцевать под энергичный трек.

Монатик & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: смотрите видео онлайн

Реакция поклонников на песню "Вечериночка"

Монатик подчеркнул, что ему приятно вновь создавать "хорошее настроение, прекрасные эмоции и танцы" с Верой Брежневой. Однако далеко не все поклонники разделили увлечение любимого артиста. В сети раскритиковали не так песню, как сам дуэт с певицей: "Обожаю Диму, но это что-то не то. Брежнева лишняя в этом клипе", "Не думала, что когда-нибудь это случится, но сегодня появилась первая песня Монатика, которая мне не понравилась. С Верой вышел неудачный дуэт", "Ну без веры было бы лучше".

Однако немало пользователей назвали песню "Вечериночка" хитом летнего сезона 2020 года. На новую работу Монатика отреагировали его звездные коллеги Даша Астафьева и Надя Дорофеева, а жена Ирина трогательно написала: "Это замечательная работа. Такое долгожданное настроение легкости и счастья. Лета и вечеринок в кругу самых близких".